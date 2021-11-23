懷孕｜滴雞精、燕窩多吃有助養胎？　了解4種孕婦營養補品成份

許多懷孕婦女在孕期會補充滴雞精、燕窩及膠原蛋白等，希望給寶寶及自己更多的營養，但這些食品進到腸道後，究竟會變成什麼而被吸收？有沒有吃的價值？來自台灣的高紹庭營養師一一解答！



以下這4款懷孕期的補品是否真的非食不可？（按圖了解）

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孕期食物，迷思破解

1.滴雞精

很多懷孕婦女會選擇在吃早餐時，一併喝滴雞精給寶寶更多營養，而滴雞精主要成分為許多不同種類「胺基酸」及微量礦物質，但是這些營養成分其實透過吃雞肉、海鮮及各種肉類，也都可以吃到，甚至更多。且懷孕婦女通常都會在孕期吃孕婦維他命，若再加上日常生活飲食，其實就已攝取足夠維他命及礦物質。

2.膠原蛋白

高紹庭說，膠原蛋白在人體消化後會以「二胜肽」、「三胜肽」形式被腸道吸收，給予身體膠原蛋白製成所需要的原料。至於是否真的會變成為身體的膠原蛋白？其實是「不一定」。高補充，食用一般肉類及蛋，甚至是我們自己本身都能形成膠原蛋白，所以並不是吃膠原蛋白，就一定能在身上形成膠原蛋白。

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3.燕窩

燕窩主要成分是許多「基本胺基酸」、礦物質及微量生長因子。高紹庭說，在食用一般肉類及蛋後，經過消化也會變成基本胺基酸或胜肽，被腸道吸收。雖然燕窩含有特別的生長因子，但需要吃到很大的量才能看到效果；因此在吃到有效果前，會攝取過多燕窩中的「冰糖」，也算是添加糖。

4.魚油、藻油

許多懷孕婦女相當好奇「魚油會影響凝血，剖腹產前要停吃嗎？」高紹庭說，影響凝血的主要成分為EPA，也就是二十碳五烯酸。這也是魚油可以降血脂的主要成分。但魚油抗凝血的作用為弱。高補充，澳洲政府曾指出，魚油不會影響剖腹產的產後凝血。且一般人吃魚油也不會一天20幾顆在吃，所以不用擔心。另外，藻油中DHA所含的比例較高，也是幫助寶寶腦部發育的重要物質，魚油、藻油兩者功效是不太一樣，建議懷孕婦女可以藻油、魚油交替吃。

高紹庭說，滴雞精、膠原蛋白、燕窩等，都是孕婦時常會補充的補品，並不是說沒有食用的必要，只是希望懷孕婦女不要因為吃了這些補品，而影響到三餐應該要吃到的米飯、蔬菜及肉類，唯有均衡飲食才更能幫助寶寶在腹中順利成長。

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