懷孕｜沒事做就睡覺？甜食要全戒？　準媽媽別被這8個迷思誤導

懷孕後的女性經常被長輩提醒不能做許多事情，免得會對胎兒造成傷害，像是不能運動、不能吃冰、要多吃補品等。不過這些禁忌是有科學根據的嗎？讓本文帶準媽媽們了解孕婦們常見的懷胎 8 大錯誤。

撰文：W.R. Su 醫學審稿：賴建翰醫師



懷孕期間的8個常見知識謬誤！（點圖了解）

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錯誤1：一人吃兩人補

若孕婦抱著「一人吃兩人補」的心態而攝取過多的熱量，其實是很傷害身體的。懷孕的女性依然要好好控制體重，若體重過重會有妊娠糖尿病的風險，因此醫生建議只要比平常多攝取 300 大卡，就足以提供胎兒發育所需，記得均衡飲食，多吃蔬菜水果、堅果或蛋，並攝取足量的水分。

錯誤2：自行買藥服用

懷孕的女性若有小感冒可能去藥局買個成藥吃，不過這樣可能會造成胎兒先天性異常（Congenital abnormalities）的風險。在購買營養品、藥品之前都一定要請醫生評估狀況再做決定。

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錯誤3：睡眠不足

睡眠不足會導致疲倦，由於懷孕會讓體內荷爾蒙改變並造成生理上的變化，準媽媽應該保持充足的睡眠，才有體力來應付。請記得養足精神與體力來迎接生產，但也別讓自己睡得太多，睡太多會讓身體即使在產後也維持這個壞習慣。

錯誤4：不跟肚子裏的寶寶說話

懷孕期間的疲勞感跟身體沉重感是無可避免的，但別因為這些不適就忽略了逐漸隆起的肚子，準媽媽與準爸爸可以試着撫摸肚子，跟裏頭的小寶寶說說話，這能幫助寶寶在出生前與父母建立良好的關係。

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錯誤5：禁吃「療癒系」食物

若孕婦本來就喜歡吃甜食，在懷孕後完全戒掉喜歡吃的食物簡直是一場惡夢，孕婦可能會感到焦慮、倍感壓力。其實並不需要放棄能帶來療癒感的所有食物，在懷孕第 4 個月後少量吃點甜食是無妨的，不過吃太多甜食恐會造成記憶力下降，所以還是要好好控制份量。

錯誤6：不能運動

許多人認為懷孕之後就不能運動，否則會流產。事實上這是錯誤的，懷孕後也需要好好運動保持身體健康，這也能讓生產時更加順利。不過Hello醫師也提醒，每個人身體狀況不一樣，要選擇適合自己身體狀況的運動，不要一下子挑戰太劇烈的動作，對準媽媽或是寶寶都是傷害。

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錯誤7：草率決定待產的醫院

生產是一個很私密又情緒性的體驗，因此別太草率倉促決定生產的醫院或診所。孕婦規劃一個詳細的生育計畫，若有個人的特殊需求也應納入考量。如果目前定期報到的醫療院所無法滿足需求，那麼還有時間可以再尋找更適合的。

錯誤8：不參加產前課程

如果您是沒有懷孕經驗的第一胎準媽媽，可以試著參加產前課程，這些課程能提供懷孕必須知道的知識、日常照護方法，以及如何準備生產。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：懷孕不能運動？破解八個常見懷孕迷思】