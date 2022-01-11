農曆新年大掃除｜家務助理愈近新年、時薪愈貴　最平每小時$120起

2月1日就是農曆新年了！很多家庭都正在準備一年一度的大掃除，不過累積了一年的灰塵和污垢都不容易清理，尤其家中有小朋友，媽媽更難分身進行大掃除。我們盤點了坊間4間提供家居清潔服務的公司，大家可以了解價格收費和服務範圍。提醒大家，大部分公司的收費亦會隨日子愈近新年而有調整，如有需要可提早尋找相應的服務。



我們在網上找到了4家提供農曆新年大掃除服務的公司，一般都需要至少購買3至4小時的服務，如果地區偏遠、單位呎數較大，或是需要在辦公時間以外提供服務，都需要另有附加費。而日子愈近新年，價格亦會有相應的調整。

服務範圍：廚廁清潔、抹窗等

宏觀4間公司提供的大掃除服務，包括吸塵、拖地、廚廁清潔、抹窗、清潔抽氣扇、抽油煙機及冷氣機隔塵網等。如果僱主需要額外的清潔服務，需要在預約之前在訂單上列明清楚，亦要了解產生的的額外費用。

同時，樂活一站亦有提供「蒸糕」和「煮團年飯」的服務，僱主需要自備材料，助理再上門處理，可以減輕媽媽及長輩預備食材的辛勞。

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吸塵、拖地、廚廁清潔是基本服務，如有額外需要，消費者必先和助理溝通清楚內容和收費。（Photo-ac）

消委會貼士：留意收費細節

不少家庭都會在新年前聘用家務助理，幫忙大掃除。消委會亦提醒大家，部分公司會農曆新年前調高收費，例如有公司平日單次清潔服務以3小時起跳、每小時$110起計算，大掃除服務則以5小時$1,500起跳，即每小時平均$300起。另外亦有公司以每張單加錢的形式調高收費。故在選擇清潔服務時，不妨先留意可選擇的服務計劃類型，繼而應考慮單次清潔服務，或是購買套餐服務更為划算。

另外，消費者亦需留意以下幾點：

1. 何時付款

有多達半數的公司均要求消費者在使用服務前支付全數，某些則可在使用服務前付一半訂金，完成服務後才付尾數，亦有部分容許消費者在完成清潔服務時才付款。

2. 需否提供清潔用具

大部分公司都要求消費者提供清潔用品及用具如地拖、吸塵機、清潔劑等，如需代購，費用可實報實銷。少數則會自行準備所需清潔用品。如消費者要求使用特別清潔劑，或會收取附加費。

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萬一助理打爛嘢，消費者點追討？（Photo-ac）

3. 服務員資格要求

大部分清潔公司的員工都持有僱員再培訓局所設的「家務助理基礎證書課程」資格，即使有少數服務員未具有上述資格，但都擁有豐富的相關工作經驗。假如消費者比較有要求，就要事先問個明白。

4. 需否為服務員購買保險

所有清潔公司其實都要就其僱用的服務員投購勞工保險，以承擔其因僱員在工作期間發生意外而須作出的賠償，故消費者毋須重複投購勞工保險。

5. 損壞屋內物件之賠償

消費者家中擺放着各式各樣的東西，若服務員不小心損壞屋內物件，清潔公司都有相應的賠償方案。賠償額一般由$100至數百元，或參照勞工法處理。亦有公司會盡量購買相同之貨品給客人，或賠償最高等同該次服務費3倍之金額。