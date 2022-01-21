Omicron｜病毒壽命因寒冷延長　傳染風險增　這小動作在家也要戒

Omicron變種病毒疫情持續擴大，台灣衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，這波疫情應該與天氣冷有關，病毒在環境中能夠存活2、3天，也造成間接傳染的能力變強，因此民眾除了戴口罩、勤洗手之外，「最好24小時都不要用手去觸摸眼口鼻」。



李秉穎早前在政論節目《年代向錢看》中，做了上述的表示，他指出，這波疫情每天的本土病例不斷增加，是有危機的，不過與去年萬華爆發的疫情相比，去年每天都有幾百個病例、而且找不到感染源，目前的病例仍可以找到蛛絲馬跡。

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他表示，有人認為應該與病毒共存，不必太在意這些病例，但是目前變種病毒的重症與死亡率仍然偏高，一旦爆發疫情，對當地的醫療量能是一大考驗，而且春節假期即將來臨，如果真的疫情爆開來，可能醫護人員都別想春節休假了。

他認為，這波疫情可能與天冷有關，因為有些病例根本沒有碰面、近距離接觸，卻依然染疫，天熱的時候，病毒飄散可能幾分鐘就死了，但天氣變冷，病毒可以在環境中存活2、3天，只要觸摸到這些病毒，就可能染病。

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在戶外時，因為有帶着口罩，會讓大家避免接觸眼口鼻，但是回家之後，即使是洗了手，萬一臉上或者是其他地方有病毒，接觸到再去摸眼口鼻，就會染疫，因此提醒大家最好24小時，整天都不能夠摸眼口鼻，才能避免感染。

李秉穎並表示，目前大家搶著打第3劑疫苗，第3劑確實能夠提高對變種病毒的保護力，並降低9成以上的死亡率，但重要的是即使打了第3劑疫苗，仍然有機會把病毒傳染給別人，目前台灣大約有兩成的民眾沒有打疫苗，一成的民眾只打一劑，一旦這些人接觸到病毒，重症與死亡的比率相當高，仍然會對當地的醫療體系造成極大的負擔，所以這3成的民眾應該趕快去打疫苗，比打第3劑來得重要。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】