【新冠肺炎】如何讓孩子認識病毒的危害?　4個給孩子的防疫繪本

編按：抗疫停課，在家無所事事的小朋友一定很想出街玩，但家長要怎樣向小朋友介紹新冠肺炎，才能讓他們明白呢？最好的方法就是透過有趣的圖畫，將深奧的知識簡單化，小朋友會更易接受！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「愛在疫症蔓延時—給孩子的防疫繪本」，刊於01撐場】

世界各地病毒肆虐，學校正關門，孩子留在家；當大家的生活起了變化，我家兩兒也不例外，六歲的大仔每天看新聞得知外面的世界，他和3歲細佬只知道要勤洗手和戴口罩。如何讓孩子明白這個具高度傳染性的「隱形敵人」？

如何讓孩子明白這個具高度傳染性的「隱形敵人」？（資料圖片）

坊間有不少關於醫生、關於生病的繪本，可以讓孩子多認識疾病，減輕看診恐懼。但一種全新的病毒疫症來勢洶洶，叫家長和教育界也措手不及，我同各位一樣，唯有靠繪本，讓孩子多認識什麼是「新型冠狀病毒」。

1. 《抗疫小夥伴Dr Dumo et al》～李揚立之醫生（圖文）

內容中英對照，主要針對新型冠狀病毒有關的資訊和防疫貼士，較似本小冊子，大人小朋友都合用。（Facebook@dumo.art）

由香港骨科專科醫生繪製，是我第一本留意到的抗疫繪本。內容中英對照，主要針對新型冠狀病毒有關的資訊和防疫貼士，較似本小冊子，大人小朋友都合用。封面八位動物醫生十分童趣，透過擬人法用小動物做醫生，但由於內容資訊為主，不重故事性，所以共讀未必適合，反而像單張印出來張貼，讓小朋友認識內容更好。

最近推出了填色冊，利用填色進一步教導小朋友病毒的知識，是很不錯的點子，希望李揚醫生繼續創作這八位動物小醫生。

連結︰Dumo Facebook專頁（共8頁）

2. 《為什麼不能出門？Why can’t I go out?》 ～A卡蘇（圖）／太阿乜啦噜（文）

內容中英對照，單色畫風簡單，製作樸實，但文字資訊過多，可能叫小朋友吃不消，要依賴家長伴讀，比較適合較年長的孩子閱讀。（A卡蘇微博）

故事從小女孩春節不能出門開始，講述病毒的由來、傳染途徑、保持個人衛生和健康等等，都一一提到。內容中英對照，單色畫風簡單，製作樸實，但文字資訊過多，可能叫小朋友吃不消，要依賴家長伴讀，比較適合較年長的孩子閱讀。是少見經北京醫療界指導的公益繪本，值得一讀。

連結︰A卡蘇微博（共19頁）

3. 《口罩小衛兵》 ～Mia林孜育（圖文）

這繪本不但滿足孩子的好奇心，也讓他們心裏有準備，戴了之後比較安心。（Facebook@miiiamia）

之前兩本都是資訊為主的繪本，這本來自台灣的《口罩小衛兵》就只想向孩子解釋戴口罩的重要性。大人經常向孩子說「病從口（鼻）入」，但究竟是怎樣發生呢﹖所以口罩小衛兵出場，保護小朋友的嘴巴和鼻子。這繪本不但滿足孩子的好奇心，也讓他們心裏有準備，戴了之後比較安心。

Mia老師以擅長橡皮章美術的粗線條創作，角色很有創意，病毒的樣子邪惡得來也很可愛，口罩小衛兵動感十足；文字簡潔易明，字體精心處理，也照顧家長自行印製，製作很周全。隨書附上的「口罩小衛兵」小道具，讓孩子們參與其中。共有中英日版本以供下載。

連結︰MIIIA*MiaFacebook（共18頁）

4. 《停課了》～黃凱茵Bell Wong（圖文）

這是2月底細仔幼兒園自製給學生的繪本，主要針對停課後對孩子的影響。（作者提供）

這是2月底細仔幼兒園自製給學生的繪本，主要針對停課後對孩子的影響。故事中抱着兔仔公仔的小女孩，神情若有所失似的，是因為對過年後頓時見不到老師、同學的感覺，心裏充滿了很多疑惑。畫風溫暖，構圖貼近生活，內容言簡意賅，用上很少的文字表達出主角的心情，讓孩子很易產生共鳴和親切感，同時把停工停課這些抽象又嚴肅的議題畫出來，真正地環繞孩子在疫情世界中的需要。跟細仔共讀後，相信緩解他內心一些不安的情緒，很適合年紀較小的孩子。

翻開繪本的另一面，是校方給家長的導讀（額外九頁呢！）。正如文中所說，疫情期間已有林林總總的防疫資訊，家長照顧孩子的健康，不止是口中罩、勤洗手、留在家，最重要是由心靈開始的保護。對家長而言，這本繪本所給予絲絲的支持和遙遠的祝福，是無價的。

由香港青年協會旗下的幼稚園編印（共24頁）

疫情持續，莘莘學子復課無期，大家都始料不及。寄望有更多防疫的繪本，由家庭做起，與孩子一起讀，就不覺寂寞、不怕病毒。

內容提供：Make A Wish

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