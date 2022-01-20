疫情下小學推Zoom遊學團　2天日本團每位收$400連導遊及領隊

疫情至今已持續近兩年時間，意味着這兩年學生失去了大量參與大型活動的學習機會，而要數同學最期待的大型活動，必定是離開香港，去其他國家體驗風土人情的遊學團。在遲遲未能通關的前題下，部分學校與當地旅行團也出奇招，大搞ZOOM遊學團，由當地人在螢幕前帶同學前往各個景點。



日本京都遊學團兩日行程 $750一位

聖公會何澤芸小學發出通告，指在今年4月份將會為小五及小六學生安排了一連兩日的網上日本京都遊學團，屆時本地會有導師協助，在日本方也有導遊帶同學用眼睛看世界。而這一連兩日的行程，涉及的景點包括：大阪水族館、大阪環球影城、清水寺等。而這兩日的行程也有時間表參考，同學可了解到茶道文化，當地導遊亦會聯同水族館的海洋生物學家講解生物知識，更加入時下熱門動漫「鬼滅之刃」的手工互動。

不過，整個活動最受網民質疑的是收費，每位需收取$750港元，而學校有$350津貼，即參與同學只需付$400即可，由於聖公會屬校總名額為450名，以每位收$750元計算，主辦單位是次遊學團將收取$337,500。

有校長聽聞ZOOM遊學團計劃 未有採用

有小學校長直言，這種ZOOM遊學團的做法在近年盛行，做法不外乎是與旅行社合作，由當地導遊帶着拍攝工具，帶同學體驗當地文化，而同學也可即時對導遊提出一些要求，例如：「行前啲，我想睇下邊度邊度」。更聽聞過其他曾舉辦ZOOM遊學團的學校做法是，馬來西亞導遊介紹當地美食時，同學一起在班房同時享用喇沙味杯麵。

而該校長最終沒有舉辦ZOOM遊學團的原因，是因為認為小朋友難以有真實體驗，過程亦不會有知識上的增長，成效與直接播旅行節目沒有太大差別。

相關文章：中學停課 ｜教育局宣布1.24或之前暫停面授課 中六可彈性處理