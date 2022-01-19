5至11歲可打科興　料2月開打復必泰　睇清兒童打針後或出現副作用

Omicron新冠變種病毒襲港，第五波疫情一觸即發，政府宣佈將於2月24日擴大「疫苗氣泡」範圍，市民進入食肆、學校等18類處所需接種至少一劑疫苗，特首林鄭月娥亦宣布，科興疫苗接種年齡將降至5至11歲小童，相信家長們擔心的就是小童接種疫苗後的副作用。



林鄭1月11日宣佈會將科興疫苗的接種年齡降低到5至11歲的兒童，同時全港小學及幼稚園會暫停面授課至農曆新年假期後，故當局會待農曆新年假期復課後派出外展的疫苗接種隊到各大學校為學童接種。

林鄭月娥宣布將科興疫苗的接種年齡下調至5至11歲。（梁鵬威攝）

對於疫苗計劃擴展至5至11歲小童，衞生防護中心轄下聯合科學委員會表示，不反對將新冠疫苗接種年齡下調至5至11歲，但建議兒童若接種復必泰疫苗，只接種成人復必泰疫苗的三分一劑量。委員會同時建議，5至11歲兒童在接種兩劑科興疫苗之間，應相隔28日，而接種兩劑復必泰疫苗則應相隔至少12星期，並建議在大腿注射。

🔼🔼🔼🔼疫苗接種年齡下調，小朋友係咪就應該打針？👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻政府擬推5至11歲學生接種科興疫苗 藥劑師分析2類兒童不宜打針👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

(photo-ac)

3-17歲兒童及青少年接種科興副作用較少

內地早前已經開始為國內3歲或以上小童接種科興疫苗；而智利更於去年9月開始，將當地科興疫苗接種計劃擴展至6歲或以上兒童，是首個將接種科興疫苗的最低年齡降至6歲的南美洲國家。據科興目前公佈的第一、二期相關臨床數據顯示，3至17歲兒童接種後抗體水平理想，3個月後的抗體水平與其他人接種第二針相若。研究亦發現，只有16%兒童及青少年在接種後出現針口痛的作用，而出現咳嗽、針口腫脹及頭痛等副作用的人士則少於5%。

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇各地兒童接種新冠疫苗的詳情👇🏻👇🏻👇🏻

專家建議小童只需接種成人復必泰三分一劑量

至於復必泰疫苗方面，本港的接種年齡下限仍為12歲，而本港2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會亦未收到復必泰5至11歲兒童劑量封裝的申請，意味12歲以下小童暫時只能選擇接種科興疫苗。事實上，美國、英國、加拿大，以及歐盟多國已先後於去年11月開始，批准為當地5至11歲小童接種復必泰疫苗，小童版的劑量為10微克，是成人疫苗的三分一。

根據復必泰第二、三期的相關臨床數據顯示，5至11歲的兒童在接種第二針後，有約七成人出現針口痛症狀、近四成人感覺疲倦，另有近三成人出現頭痛。

蔡若蓮：不會強逼學童打針才能上學

兒童新冠疫苗接種計劃即將展開，不少家長憂慮兒童要「打針先可以返學」，也有家長向學校查詢，早前教育局副局長蔡若蓮指，決定復課安排時，會考慮不同因素，包括疫情風險、接種率等，但不會強逼學童打針才能上學。她指理解家長的憂慮，為小朋友接種疫苗一定要取得家長同意。

(photo-ac)

崔俊明：接種疫苗的利益大於風險

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受訪問時表示，小朋友接種疫苗的利益大於風險，如果小朋友的身體狀況是健康；如有疾病，但穩定並受控的話，都可以考慮接種疫苗。

他認為有2類小朋友不宜接種，包括當時正在發燒的兒童，以及對疫苗成分有嚴重過敏的小朋友。而如果兒童有長期病患，例如哮喘患者，只要病情受控都可接受注射。

哮喘患者控制狀況情況示意。(受訪者提供圖片)

相關文章：Omicron｜5至11歲兒童接種新冠疫苗有副作用嗎？全科醫生5問5答

而根據該學會編制的疫苗副作用列表顯示，3至7歲兒童在接種2劑科興疫苗後，大多數會出現發燒和注射針位疼痛的情況，部分小朋友亦會出現注射針位腫脹、咳嗽、嘔吐、肌肉痛等的不適情況。崔俊明建議家長屆時可留意小朋友會否出現發燒、頭痛、呼吸困難、心口不適等狀況，而他又指一般而言，副作用都是屬於短暫性質，對健康沒有長遠影響。