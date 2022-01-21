農曆新年媽媽必買賀年糕點　小朋友最愛卡通年糕、足料蘿蔔糕

臨近農曆新年，小朋友最期待的除了逗利是外，一定是吃各式各樣的賀年糕點！今年有不少以卡通人物作主題的賀年糕點，小朋友一定喜歡！亦有些健康新色糕點和傳統口味的糕點，都很適合送給親友！



卡通人物造型賀年糕點

Twinkle Baker Décor 布甸狗年糕曲奇禮盒

Twinkle Baker Décor推出「POMPOMPURIN 聚寶福星」，圓滾滾的 POMPOMPURIN （布甸狗）化身貴公子登場，經典貝雷帽換成中式傳統帽子，非常有新年氣氛！ 帽子真身為 POMPOMPURIN 五吋陶瓷碗，打開雙層鐵盒，內有 POMPOMPURIN 造型的椰汁年糕、紅棗年糕與牛油曲奇，配搭超級豐富，非常可愛，小朋友一定喜歡！品嘗完禮盒內的賀年食品後，雙層鐵盒還能作儲物之用，「POMPOMPURIN 聚寶福星」售價為 $528。

恆香老餅家 輕鬆小熊年糕禮盒

恆香老餅家今年首次與日本大熱人氣卡通角色 - 輕鬆小熊驚喜聯手推出「輕鬆小熊年糕禮盒」，內有兩款甜蜜蜜的蔗糖年糕（550克）與椰汁年糕（550克），凡購買恆香x輕鬆小熊年糕禮盒，更附送經精美設計的輕鬆小熊保溫袋乙個，以黃白格子花紋作主調，配上不同大小角度的輕鬆小熊及小白熊頭像，非常適合送禮！ 「輕鬆小熊年糕禮盒」售價為$198，另外還有各種輕鬆小熊主題禮盒。

健康之選

奇華餅家 純素蓮藕糕

每年農曆新年，奇華餅家都會推出各式各樣的賀年糕點。今年除了有傳統的「亞嫲糖年糕 」和「臘味蘿蔔糕」，奇華今年再推出全新純素滋味「木耳腰果蓮藕糕」，以鮮甜的栗子肉入饌，再加入養生食材，並含多種營養成分的木耳，口感細滑、有嚼勁，健康又好食！最啱「食厭」傳統糕點的大小朋友！「木耳腰果蓮藕糕」價錢為港幣112元正。

KiKi麵店（KiKi茶） 台灣桂圓⿊糖年糕 台灣櫻花蝦蘿蔔糕

台灣人氣「KiKi麵店（KiKi茶）」自2018年開始，每年農曆新年都會推出兩款賀年糕點－包括經典甜糕「KiKi台灣桂圓⿊糖年糕」及鹹香四溢的「KiKi台灣櫻花蝦蘿蔔糕」。「KiKi台灣桂圓⿊糖年糕」（港幣118元）不含人造色素、防腐劑及果糖，而來自台灣嘉義縣竹崎鄉的龍眼乾為食材，；並以台灣黑糖取代傳統使用的蔗糖，甜而不膩。而鹹鮮飄香的「KiKi台灣櫻花蝦蘿蔔糕」（港幣118元）則結合三款亞洲精選食材，包括台灣日曬櫻花蝦乾丶大根及本地精製臘腸炮製而成。

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傳統、特色之選

帝港酒店集團 滋補賀年糕點

帝港酒店集團每年農曆新年都會推出特色糕點，除了傳統賀年糕點外，亦推出一系列滋補賀年糕點，包括桂圓棗皇藏金糕、發財蓮藕五穀豐收糕、吉士馬蹄糕及椰汁白年糕等，今年帝京及帝景酒店更首度推出全新口味的陳皮南瓜籽雲豆糕，適合一眾素食人士。糕點以紙盒裝好，送禮非常體面，推介大家送給親友。

美心、東海堂 傳統、特色賀年糕點

美心、東海堂3間每年都會推出各種賀年糕點，今年美心主打傳統的瑤柱蘿蔔糕 、芋頭糕等等，如果喜歡傳統賀年糕點的家庭可以選擇購買。而東海堂則推出紅豆金栗年糕、北海道元貝蘿蔔糕、紫薯黑糖年糕、柚子凍糕等等，每一款味道都非常特色，啱晒喜歡新式糕點的家庭和小朋友！在網店購買指定賀年禮券/產品可享免運費！

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