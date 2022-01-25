大掃除｜廚房頑漬怎清理？清潔灶頭、水槽　牙膏、醋4大法寶幫你

一眨眼，農曆春節又快到啦！在迎接好運滿滿的新年前，得先來一場讓人崩潰又痛苦的大掃除了（逃）！其中，又以廚房的打掃，要最費心思和心力，因為在風水中，廚房是儲存食物的地方，等於家中重要的財庫，也是財神爺最喜歡光顧的地方，所以，一定要打掃乾淨喔！今天，就來分享韓國主婦們公認，最事半功倍的廚房清潔4妙招，話不多說，馬上來看吧！



以下四個都是清潔廚房的妙招，讓大家在清潔廚房時可以省力又乾淨（按圖了解！）

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清潔秘訣1：自製天然萬用清潔劑

打掃，清潔劑似乎少不了，不過，常常買了又用不完，浪費之外又覺得不環保！這招，是韓國主婦們都很愛自製的天然清潔劑，去塵去油漬效果不輸給市售的喔！方法很簡單，只準備一瓶酒精濃度高的燒酒，然後把一顆檸檬對切後，放在燒酒中浸泡2到6小時。

使用時，倒入噴霧瓶中（若瓶子是塑膠製，請請快用完喔！），就完成天然清潔噴霧，不僅能去油去塵，還有消毒之外，還有陣陣天然檸檬清香！只要在髒污的地方，噴一點後，再用抹布拭過就乾淨了，方便又簡單！不過，原木製和皮革製的廚房用品和家具要避開，免得會泛白喔！

清潔秘訣2：牙膏清潔爐灶

台灣媽媽也會用這招，只能說，牙膏的清潔功用，竟然不分國界啊！因為，牙膏是磨擦型清潔劑，有温和的研磨成分，只要把牙膏擠在想擦拭的位置後，用微微濕潤的毛巾擦拭，就能瞬間重拾光滑表面，非常適合用來拭擦爐灶、水槽甚至廚具，也不必擔心刮花表面。

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清潔秘訣3：砧板、水槽、抹布，用梳打粉＋醋清洗

梳打粉與白醋的組合，能去除油污及黴菌，很適合拿來清洗砧板、水槽和抹布，但，要記得戴手套，以免接觸到後手部肌膚會變得粗糙！清洗砧板或毛巾時，先把梳打粉均勻灑上，再倒上白醋產生化學作用後，稍稍靜置30秒～1分鐘後，用熱水不斷沖洗乾淨；覺得麻煩的話，也可直接混合梳打粉跟白醋後，用毛巾沾取拭擦水槽，再用水沖洗乾淨啦！

清潔秘訣4：雪櫃用溫熱水＋酒精擦拭

如果說廚房是財庫，雪櫃就是保險櫃，一定要分門別類放整齊，並維持整潔喔！過年期間的年貨、祭祀的牲禮等等，雪櫃都需要足夠的空間，所以趁着大掃除期間，把裏面的食物好好斷捨離一番吧！過期食物統統清掉，再把調味料或食物，通通拿出來用透明盒子分類裝箱，也能一目了然找到食材。最後，再把層板用溫熱水＋75%酒精全部擦過一次，去除髒污和異味，最後不妨在雪櫃內放進咖啡渣或橙皮，每次打開雪櫃也會覺得心情很美好喔！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】