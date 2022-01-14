社交距離措施｜花市取消親身到花場買年花　推介8大花農種植園

新冠肺炎變種病毒株Omicron疫情肆虐，（14日）公布延長社交距離措施14日至2月3日年初三，即會橫跨整個農曆年，大型活動要繼續取消，包括年宵花市、新春市場及旅發局的新春活動。不少人會到花墟買年花，但人多擠逼增加感染風險，近年也有不少市民親身走入新界花場，既可購買新鮮年花，也可支持本地花農，令虎年繼續花開富貴。



虎年將至，但由於新冠肺炎Omicron疫情未受控，想購買年花增添新年氣氛，可以考慮移師到新界，親身到本地花農主理的種植園及花場選購，我們特別為大家介紹8個開放給市民親身入園選購的花場，讓大家可以買到心水年花。

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8大本地花農花場種植園推介

蘭花大王種植場-《千葉園》、《秋田園》



蘭花已成為近年本地大熱的年花之選，而香港市面上有八成本地培植的蝴蝶蘭皆出自有「蘭花大王」楊小龍的「千葉園」，場內過百多款蘭花可供選擇，不少愛花之人早在上年12月已走入錦上路揀花，準備過年。

有家長會帶小朋友一同前往揀花之餘，順道在難得一見的蘭花海前打卡拍照留念。新年期間亦會照開，場內以台灣品種為主，$100元已有交易，轉盆加$10元已可。負責人之一的楊小姐說：「一到年尾就很多人，客人自己揀到合眼緣就可，蘭花非常易打理，冬天溫度最適合擺蘭花。」

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在千葉園旁是「蘭花大王」兒子楊尹俊主理的「秋田園」，以種植日本品種蘭花為主，他表示日本品種蘭花花期較長較穩定，台灣品種出現的狀況較多，他說：「單是養花已要每月已要10多萬冷氣費，一定要提供最好的環境給最好的花，花也是生命，凡是有生命都有強弱之分，我們就是要養出強壯又有氣勢的花。」

他介紹我們入門版可選細花「雪映蝶」，售價為$1280，而打理方法是：「10日澆一次水，每次澆一盒維他奶份量(250ml)的水，可以放三至六個月，不用曬太陽。」而鎮店之寶的「富貴巨輪」售價為3千多元，但已售罄。鑑賞方面，他表示一盆蘭花愈有平衡感，左右、每支大小都相稱為美。」他更建議如果家長怕遠，由22日起至2月11日可帶小朋友到將軍澳東港城他們擺設的花攤位。

千葉園、秋田園地址:錦上路166號 營業時間：9am-7pm（星期一至日)

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桃花之選 《財記桃花園》



開放時間:0900-18:00 /地址:錦上路華苑對面 /查詢電話:92671023

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百合、劍蘭之選-《信芯園農莊》



劍蘭是新年期間深受香港人歡迎的一種鮮切花，體積不及桃花、年桔適合香港狹窄的居住空間，而且價格普遍十分低廉，豐儉由人。劍蘭花蕊不斷向上開，有「步步高陞」之意，以紅色為主流則配合「鴻運當頭」的意頭。

信芯園農莊引入的劍蘭花頭，亦順理成章地由西歐國家如法國、荷蘭等地的農戶引入。今年使用的種子須提前兩年預訂，一來是方便當地小農戶培植。比起單單種植成株花，種子的培育需要兩年時間，所以如果想要獨特品種就要提前落訂，亦方便船期走盞。尤其今年海上貿易活動緊張，如果種子不能及時抵港，就有機會延誤種植的時機。

地址:元朗新田

時間：8am-6pm(入場時需付費$50) 查詢：FB 信芯園農莊 、ig @shunsumyuen /交通： 必須使用公共交通工具（九巴76K、紅色小巴17、綠色小巴75石湖圍落車）經青山公路進入農場， 村內不設泊車位，新田郵局一帶有私人停車場，步行時間約10-15分鐘。

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100％香港本地種植合時桃花、水仙《華利園》



桃花100％由香港本地種植，花園有適合一般家庭呎吋的桃花，亦提供適合公司、商場及屋苑的中、大花。由即日起接受參觀預訂。

地址:荃灣芙蓉山新村

查詢：6240 2498(需要提前一日預約)

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水仙王、年桔、桃花之選 《田香花園》



《田香花園》由陳生、陳太主理，年花除了有年桔、桃花及蘭花外，更有最重要的水仙，由於養殖水仙除了技術之外，氣候變化也很重要 ，所以陳生陳太無時無刻都要留意天氣狀況 ，務求每一盆水仙都能合時開花。他們表示疫情之下，儘管很多未知數，但會繼續做好自己 ，為客人提供最合心意既年花，希望大家繼續支持！親臨園內選購年花。

地址：元朗大樹下東路大旗嶺村新路口

查詢電話:9500 4530(陳生) / 9143 1875(陳太)

前往交通工具：元朗福康街公共小巴總站，乘73號綠色小巴，往崇山新村方向 。

1.）綠色小巴站在福康街，車程約 15分鐘。上車時，同司機講 「大旗嶺村新路口」落，請他提醒下車。2.）入村靠右邊，步行約 5 分鐘。 泊車可停：元朗大樹下天后廟（免費泊車）再步行3分種。

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年桔、百合丶水仙丶桃花-《強記花園》



專營年花年桔，只於新年期間營業。 擁有逾三十年經驗，供應各種品種丶尺寸之年桔年花，亦提供本地栽種的百合丶水仙丶桃花等年花。悉心栽培，本著「為每年迎來最美的開始」為宗旨，為每位顧客提供優質服務。

地址：大埔林村​麻布尾村村口

電話查詢：9386 5946

營業時間：每年農曆新年十二月開始營業

星期一至星期日：上午七時至晚上十時 (如需選購年桔請避免於晚上到訪)

付款方式：現金／轉數快

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年花年桔專賣店《花華 La Flora》



於屯門年宵花市經營合時桃花及年桔已有10餘年，品質向來有保證，另外還有人氣鮮花發售。另設有門市於屯門。

查詢訂購: http：//wa.me/85252268454

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網上選花-《Kwai Yee Garden 桂怡園藝》



給愛花之人一個平台，購買心愛的花卉，提供批發，零售服務，園藝信息交流各植物種植心得，購物滿指定金額可免費送貨。

地址：香港新界粉嶺坪輋李屋新村25B7地下(花園暫時未可作開放參觀)

電話：2674 3922

​連結：https://wa.me/85294599499