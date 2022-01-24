停課｜在家學習必用3招提升學小朋友習動力　3個溫習方法更易入腦

受疫情影響停課，小朋友需在家上網課。而所有學生亦因應圖書館及自修室關閉，而需經常留在家溫習。Spencer Sir 很明白要家長督促子女溫習是一件極其辛苦的事情，害怕管得太嚴會令子女不開心，造成反效果；教育小朋友若果太軟弱，會激發不了子女讀書的動力。因此，這裡提供三個貼士供家長及學生使用！



貼士 1：建立清晰的獎罰制度 (reward system)

如果你覺得溫習是個十分辛苦的行爲，倒不如將它變成一個游戲，設立清晰的獎罰制度，作為一個推動力。在心理學中，一個著名的理論 (positive/negative reinforcement)，主張只要有清晰的獎罰制度，便更大機會推動我們作出一定的行為。

設立獎罰制度有兩個好處：

第一，讓你自己得到合適的推動力！當你成功達到自己的目標時，這會提供你成功感、幸福感及推動力！幫助你繼續完成下一個目標。久而久之，這便會形成一個正面的循環！

第二，鞭策自己完成目標！相信沒有人喜歡被罰的感受。當你發現自己未完成目標，將要接受懲罰時，你便會鞭策自己！

舉一個實例，例如：一位小六學生，他可以設立練習升中面試一分鐘自我介紹一小時。如果成功達成，便可以使用Instagram一小時；不能便要禁止自己看一天。

說到這裡就要提到心理學的正/負動力，即是說一些東西能夠增加/減少某些行為的機率。而設立獎罰制度便正正能達到這個效果。

貼士 2：尋找真正的動力

溫習最核心的考驗就是持久。在這方面，内在動機(intrinsic motivation)就來得重要。内在動機是指對活動本身產生興趣，參與活動並樂在其中，活動過程本身帶來喜悅和滿足感。

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那麽，我們可以如何產生内在動機呢?大家可以嘗試將溫習轉換成你們喜歡的東西！例如：上面提及的方法可以溫習變成遊戲、與朋友互相監察等。家長可以幫助小朋友培養內在動力，如溫習好特定詞彙 可以多讚美 「 進步了，你做得好好！」。

學英文範圍好廣，可以先從學生有興趣角度出發，如對足球有興趣，可以鼓勵每天看15分鐘英文的足球新聞，堅持21日變成了習慣。只要把溫英文內化成一種動力，每次做好這件事，可以為同學帶來成功感，他們會更願意溫習。

家長與學生可以賭一賭，誰不能在3天內完成1份英文卷，就要請對方吃一頓飯！同樣，這只是一個例子，總之能夠激發你内在動機的方式都可以！

貼士 3：多嘗試不同溫習方法

溫習方法包羅萬有，這裡建議三個方法：

設立小目標

當大家溫習的時候，一定要設立小目標，例如今天如果我可以10點前完成的話，就可以獎勵自己食朱古力，或者可能會睇30分鐘無聊的卡通節目或者做一些你想做的事情，當然不可以是沉迷性的，例如完成的話就可以打機，最後你會凌晨三四點先瞓

如: – 溫好Spencer 50頁notes (1小時內)

– 溫好Vocab書仔 40 頁 (40 分鐘內)

善用不同應用程式 (如: forest 種樹)

現在我們有有不同的APPS來幫助自己溫習，例如：forest

大家可以下載來嘗試一下。簡單而言，它就是一個令用家在一段時間不能用手機作娛樂等用途，包括：google、Facebook、IG等。

這個app對部份經常被social media分心的同學有很大幫助。

作者：Spencer Lam

港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

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