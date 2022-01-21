5至11歲學童即日起可接種科興　4間接種中心暫未見家長攜子女打針

政府宣布把新冠疫苗的接種年齡下降至5歲及以上，並開始5間中心予學童打針。由今日（21日）起家長可為子女安排接種科興疫苗，而下月9日起則可預約接種復必泰疫苗，下月16起始安排接種。記者今日到訪其中3間位於屯門、沙田、藍田的學生健康服務中心及天水圍社區疫苗接種中心查看，惟不見有家長攜幼童前往打針。而預約電話一直不能接通，網上系統則仍未能顯示新增的學生健康服務中心供家長選擇。



政府日前宣布新冠疫苗的接種年齡下降至5至11歲，科興疫苗可於今日（21日）上午8時起接受預約及注射，並新增了衞生署的柴灣、藍田、沙田、屯門及西環學生健康服務中心予中小學生接種科興疫苗。合資格人士亦可透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所預約接種科興疫苗。學校也可以聯絡衛生署，以安排提供新冠疫苗外展服務的醫生到校外展接種科興疫苗。

而復必泰疫苗則由2月9日開始接受預約，2月16日起提供接種。政府將會在港島、九龍和新界共設立三間兒童社區疫苗接種中心；位於香港兒童醫院及圓洲角體育館一樓多用途主場的兒童社區疫苗接種中心，將由醫院管理局營運，自2月16日開始提供服務。至於位於港怡醫院的兒童社區疫苗接種中心，將由香港大學營運，由2月24日開始提供服務。除了以上兒童社區疫苗接種中心外，5至11歲兒童不得在其他地方接種復必泰疫苗。

5歲幼童已可安排接種科興疫苗。（資料圖片，示意圖）

預約電話難接通、網上未顯示新接種中心

記者於上午8時45分開始嘗試致電屯門診所的疫苗預約電話，惟一直未能接通，到9時許，電話錄音更表示「錄音位置已滿，拜拜」，無法留下任何資料或提供其他途徑讓家長預約。

在預約網頁中，雖然新增了「只接受5歲或以上人士預約」第一針及第二針科興疫苗的連結，但可以選擇的接種中心列表尚未更新，無法循網上預約到新增的5個學童健康服務中心為兒童注射科興疫苗。

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記者到訪4個疫苗接種中心

記者今日在上午及下午分別到訪到屯門、沙田和藍田的學童健康服務中心，以及天水圍的接種指定診所，惟皆沒有看到有家長攜年幼子女到診所打針。大部分學生均是前往進行學童保健檢查。

屯門診所職員表示每日均有少量的即日籌，但數量不多，建議先在電話預約。預約後帶同小朋友的出世紙或身分證前往便可以，毋須帶同其他證明文件。

家長：暫時未打算為兒子安排打針

藍田學生健康服務中心下午時段有不少家長攜帶子女前往作健康檢查，並非接種疫苗，有家長對於兒童注射新冠疫苗持觀望態度，表示暫時未打算為兒子安排打針，而該中心職員表示必須預約才可安排注射科興疫苗，注射疫苗位置設於兒童健康服務中心之內，如需安排5至11歲兒童注射科興疫苗，必須於登記時出示印有相片之學生手冊或證件作登記之用。

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