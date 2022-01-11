政府擬推5至11歲學生接種科興疫苗　藥劑師分析2類兒童不宜打針

Omicron在社區傳播，政府今日（11日）宣布幼稚園和小學於14日起停止面授課堂，亦擬在農曆新年假期之後，擴展至5至11歲兒童可接種科興疫苗，政府亦會派接種隊到校為學生打針。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，有2種情況之下，小朋友不宜打針。而小朋友打針後，家長也需要留意子女的身體狀況。



Omicron傳播鏈傳入學校，直至目前最少有11所學校受確診個案影響，已有7間宣布需停課，至少4名學童確診，年紀最小為3歲。政府在今日（11日 )宣布幼稚園和小學在周五（14日）或之前停止面授課程，更打算擴展5至11歲兒童接種科興疫苗。

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家長對兒童接種疫苗仍存有不少疑問，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受01親子訪問時表示，小朋友接種疫苗的利益大於風險，如果小朋友的身體狀況是健康；如有疾病，但穩定並受控的話，都可以考慮接種疫苗。

他認為有2類小朋友不宜接種，包括當時正在發燒的兒童，以及對疫苗成分有嚴重過敏的小朋友。而如果兒童有長期病患，例如哮喘患者，只要病情受控都可接受注射。

哮喘患者控制狀況情況示意。(受訪者提供圖片)

而根據該學會編制的疫苗副作用列表顯示，3至7歲兒童在接種2劑科興疫苗後，大多數會出現發燒和注射針位疼痛的情況，部分小朋友亦會出現注射針位腫脹、咳嗽、嘔吐、肌肉痛等的不適情況。崔俊明建議家長屆時可留意小朋友會否出現發燒、頭痛、呼吸困難、心口不適等狀況，而他又指一般而言，副作用都是屬於短暫性質，對健康沒有長遠影響。

副作用數據列表。(受訪者提供圖片)

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

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學校：家長憂慮接種疫苗成復課條件

福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，政府暫停幼稚園和小學面授課的決家是有必要性，認為可以保障學童健康。不過，她亦指很多家長對小童接種疫苗存有疑慮或擔憂，亦擔憂會變成日後復課的條件，就此希望政府盡快作出釐清。