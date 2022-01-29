農曆新年｜長輩收孝敬利市不捨得用？改送禮券或「它們」更實際

快過年了，今年準備甚麼禮物來孝敬父母親，還是照往例封一封大利市就好，在工作職場上工作的年輕人，每年這時候都陷入兩難。有一位女網友發現每年包給長輩的紅包，他們總是存起來捨不得花，於是想改變一下，想問一下「不包紅包還能送甚麼禮呢」，有人建議可以送禮券或是按摩椅。



原PO在PTT「閒聊板」貼文表示，快過年了，往年領完年終都會封一封大利市給媽媽，感念她年輕時為了照顧我們，一直過的都是樸實無華的家庭生活，也不買過多的餘物。一開始封利市，是為了讓她能夠多愛自己一點，但她總是把錢存起來，所以今年想要改變一下，除了送利市之外，想問問其他人，打算送些甚麼給媽媽呢？

相關文章：農曆新年｜新年封幾錢利市畀外傭？專家話你知疫情下市價係...

+ 12

網友們看完貼文後，紛紛想點子留言回應說「看長輩平常對甚麼感興趣，愛保養就送保養品」、「提升生活品質的貴氣家電，吃的燕窩、雞精」、「帶媽媽出去玩、散散心」，有網友說「直接帶去買，然後你付錢」，也有網友說可送「保養品整套」或是「名牌包」，還有「NFT」可增值。

更多網友提議「怕存起來，就送禮券」、「超市禮券，超好用」、「按摩券、美容券」、「禮券還不錯吧」，也有網友提議可以送「按摩椅或泡腳機」，讓辛苦的媽媽睡覺前可以舒緩筋骨一下。

【延伸閱讀，更多迎新春及大掃除建議】

Omicron｜酒精非萬能 勿用熱水洗浴室 5大打掃謬誤隨時在家養毒

+ 10

大掃除｜廚房頑漬怎清理？清潔灶頭、水槽 牙膏、醋4大法寶幫你

+ 10

新年大掃除5大吉日禁忌須知｜清香爐灰不得倒扣 招財要放這法寶

+ 11

新冠肺炎∣疫情下常備急凍食材 營養師教媽媽點揀 要避免咁做

+ 4

延伸閱讀：

【心情點滴】老喬／不孝的二三事

【為母心情】許玉華／燕燕爾勿悲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】