大掃除吉日2022│洗邋遢要由呢個位抹起　年尾至新春仲有9大注意位

轉眼又到年廿四，還有不足一星期便踏入農曆新年，由於疫情肆虐，為全屋大掃除就更為重要，為迎接虎年好運年年，玄學家戴添祥即為大家介紹送牛迎虎年尾大掃除吉日、如果整理及打掃家居的順序應該如何？另外，戴添祥師父會為大家介紹年尾至新春風水及習俗上要注意之事項，以招財納福法送牛迎虎。



即睇送牛迎虎年尾至新春期間9大注意宜忌：

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１大掃除吉日

「年廿八，洗邋遢」寓意去舊迎新，疫情之下，全屋清潔大掃除就更為重要。戴添祥師父表示牛年年尾的大掃除最佳日子還有是年廿六（定日）即2022年1月28日星期五，有破除晦氣後，可迎接吉旺之氣，從而在新的年頭中有納福安康之一年。

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２洗邋遢先後次序

在大掃除吉日，如信佛或供佛者應準備：「黃皮葉水」、「柚葉水」，以清潔家中神像、觀音及佛像等。方法是先抹凈佛像，再替其掛上一對新參花掛紅，並配以「鮮花」、「五種新鮮水果」（每種三個）供奉，隨後才可開始清潔家中及進行大掃除。

大掃除使用物件

大掃除可用粗鹽、蔥、柚葉、黃皮葉煮水，用以抹凈家中書桌、床頭、抽櫃等，使家居個人身強體健外，亦可助在新一年生財旺運。

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３還神注意

還神吉日為農歷十二月廿六日(1月28日)進行，還神的意思是感謝以往一年神靈保佑，並為來年祈福、許願，禱告上天，希望新一年事事如意、財運亨通、身體健康、事業如意、家宅平安。

４團年吉日

今年團年應選在農歷十二月廿九日（甲申危日），即2022年1月31日，及農歷十二月廿六日（辛巳定日）即2022年1月28日，因這天有一家人團員及功成安定圓滿之意。

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５擺放年花要注意

雖然今年取消了年宵花市，但仍有不少人會購置年花，對於「牡丹、柑橘、海棠、水仙、桃花、芍藥、四季桔及萬紫千紅」，一些色澤色彩較強的花，是有助對財運及家運。比如「牡丹」在虎年更是旺錢財、人緣、桃花、情緣。「蘭花、吊鐘、劍蘭」則不利家中長者之健康。如果身體不佳，則只宜購置「牡丹花及桃花」。如果婚姻不順，便不宜擺放「牡丹、吊鐘、洋蘭」，易令夫妻趨向分離。而未婚者則可置一些「桃花、牡丹、水仙」，有助姻緣。

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６年初一午時不宜拜年

虎年開年日為大年初一，即2022年2月1日（乙酉水觜成日），吉門開正南方，財神於東南方，貴神在西南方，喜神在南方；應在早上辰時（7時至9時）向正東方出行，去廟宇上香，或於子時（除夕夜晚上11時至凌晨1時）出外向東南方或是西南方行走一大運，當能有趨吉避凶、納福生財、破舊立新之兆。

但虎年年初一的未、午時皆有凶星「截路」、「空亡」、為凶破之時、忌用；故應避免於這幾個時辰出門拜神上香或到親友家拜年。

７初四立春日

壬寅虎年的大年初一其實尚非真正踏入虎年，因今年「立春」是於壬寅年正月初四日，（2022年2月4日）寅時正三刻六分（即凌晨4時51分）方踏入立春，然後才算是踏入壬寅虎年，故在此時間之後出生者，方為生肖屬虎論，於生肖及命理上方屬壬寅虎年論。

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８開市吉日與宜忌

開市吉日首選初四立春（戊子火開日）已時，即2022年2月4日，次選初八（壬辰滿日）酉時，即2022年2月8日。對於屬虎、猴、蛇、龍、鼠者（即犯、沖、刑太歲者）更佳。開市開年應準備鯪魚兩條、鯉魚一對、有頭有腳的雞一只、燒豬、芹菜、豬舌頭及豬橫利各一條、生菜、蔥、蒜、片糖、花生、竹蔗等，取其有財有利、年年有餘、勤奮向上、節節高升、生意興隆、吉兆之象。

９正月廿二宜借庫

「借庫日」，借庫者即向菩薩借財、借運。今年借庫應選為正月廿二日午時，即上午十一時下午一時。應準備生菜、片糖、竹蔗、紅棗、糕點到附近廟宇求福借運，如觀音廟、文武廟、土地廟等拜神祈福。「借庫」於經濟不景後，可借觀世音菩薩的旺氣去利己，同時寓意新一年有豐衣足食，有加強自己運氣的意思。

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*風水命理並非精密科學，一切只供參考。