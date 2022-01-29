堅強面對競爭與失敗　學習競爭對手優點改善自己缺點｜鄧家豪

早前美國高中女子籃球賽事的聖心中學（Sacred Heart Academy）以92比4大勝黎曼霍爾高中（Lyman Hall High School）。敗方的總教練Tom Lipka賽後表示對手在優勢情況下依然全場緊逼對手，堅持快攻，Tom Lipka對當地報章表示 “They （Sacred Heart Academy ）showed no mercy throughout.”（「他們（聖心中學）毫無憐憫之心」）。大勝隊伍的總教練其後被所效力的中學禁賽一場，激發不少網民討論「讓賽」與體育精神的關係。



要分析「讓賽」的合法性，我們先要明白「比賽」的意義。「比賽」必須多於一個參加者才能「比」，其核心精神是令參賽者在公平的規則下盡力發揮實力，通過互相競技，進而互相比較，帶動反思，力求自身進步。對待參賽者的權益理應一視同仁，不宜厚此薄彼，單單重視表現處於下風的參加者。強要優勢一方「讓賽」不單剝奪其全力發揮練習成果的權利，同時令陷於劣勢一方失去應付最大挑戰的學習機會。其實要求優勢一方「讓賽」就如同考試時要求作答流暢的學生盡早停筆，好等「落後」的學生「追上來」，既打壓表現優異者的盡力發揮，又剝奪表現較差者了解實況，繼而改善的機會。

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作為教育工作者，我們應該教導學生堅強面對競爭與失敗，尤其是身處競爭激烈的香港。師長應當負起鼓勵和引導的角色，鼓勵學生接受失敗，為他們撥開一時失落的陰霾，學習競爭對手的優點，改善自己的缺點，自強不息，發揮「體育精神」。

2021年後國際奧委會把原奧運格言「更快、更高、更強」（Citius, Altius, Fortius）改為「更快、更高、更強 – 一起」（Citius, Altius, Fortius – Communiter）。筆者認為“Communiter”(一起) 畫龍點睛，強調了一眾健兒的「自強」之路並不孤單，每個對手都彌足珍貴。在此期望踴躍參加不同比賽的學生可以貫徹奧運格言的「自強」精神，追求卓越，透過與其他學生互相競技，自我檢討，堅持鍛鍊，發現更強大的自己。

鄧家豪

香港御學軒教育集團董事，名校升學面試顧問。十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。畢業於拔萃男書院，現於香港教育大學攻讀碩士。

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