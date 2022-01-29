童年回憶｜日本國民零食美味棒加價在即　初衷：孩子負擔到的美食

學生的「平民零食」美味棒源自日本，42年來一直深受歡迎，而且價格十分低廉，即使日本經濟多番動盪，售價亦維持在10日圓（約港幣7毫）一支。不過，近日日本食品公司宣布因應日圓疲弱和食材加價，終於首次調整價格至12日圓（約港幣8.4毫）一支，引起日本國民極大迴響。本港亦有出售來自日本的美味棒，30支一包，目前仍然以約7毫一支的價格出售，未知稍後會否跟隨日本加價。



日本食品公司八百金在42年前推出美味棒，初衷是讓孩子也能負擔到的美食，定價是10日圓一條。有指，美味棒的成本價為7日圓，利潤僅是3日圓一支。初時的口味只有炸豬扒醬味，現時則出產約15種口味。在2007年，八百金為了維持售價曾調查美味棒的長度，不過現時出售的產品已回復42年前的質量。

而八百金公司亦解釋，42年來首次加價是因為食物和運輸的成本持續上漲，加上日圓疲弱，售價難敵通漲。在4月開始，每支10日圓的定價將上調至12日圓，加幅為20%。

首次加價引起日本國民很大迴響，有小朋友坦言失望，而大人則感謝美味棒堅持10日圓的定價這麼久，表示會繼續支持，又認為這次加價猶如看到一個時代的變遷。

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本港出售30支包裝美味棒

同款零食在本港也有出售，為30支的包裝，目前正推行減價，港幣40元便可以買入2包，共60支，平均6.7毫一支，相當於10日圓左右。未知稍後價格會否跟隨日本公司進行調整。記者所見，商店的貨源充足，亦有市民購買。