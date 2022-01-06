懷孕｜孕婦千萬別跌倒、拉傷　7種日常家務　還是留給老公做吧！

媽媽們在懷孕時已經很辛苦了，因此除了要好好休息之外，建議懷孕期間也要避免做某幾種家事，因為這些類型的家事會對您和寶寶帶來負面影響。下列7種應該避免的做家事方法，請各位準媽媽們多留意。

文：Karin Kao 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



已懷孕的你，還是好好休息，讓老公或家人做以下的家務吧：（按圖了解）

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1. 涉及化學物質的清理方式

包含防蚊噴霧、清潔劑或漂白劑等，這些產品可能含有害化學物質，對一般人的身體都已經有害了，更何況還是肚子裏有新生命的媽媽。若想清理骯髒的廁所或殺死蟲子，可以請其他人代勞。也可以使用天然清潔用品，如醋、檸檬或小梳打等，都是很有效的替代方案。

2. 搬動沉重的家具別做

要記得搬動沉重的家具會增加肌肉拉傷、疼痛，甚至受傷的風險。這是因為懷孕時結締組織和韌帶可能會變鬆。也因為懷孕體重增加，會比較容易失去平衡，增加受傷風險。此外，搬動家具可能會扭傷，應該讓老公或家中其他成員來做這樣的工作。

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3. 清理寵物的籠子

弓漿蟲(Toxoplasmosis) 會透過貓咪糞便傳染，是寶寶最大的潛在風險。清理狗便或貓砂盆時也可能會接觸到寄生蟲或細菌。因此記得要帶手套，整理後要把手洗乾淨，或請其他人來處理。畢竟雖然毛小孩無辜，但是肚子裏的寶寶更無辜。

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4. 爬上椅子或梯子

需要爬上桌椅或板凳，或在桌椅上方保持平衡才能做的家事都應該要避免。從上面掉下來對您和寶寶都非常危險。因此，若是真的有爬上爬下的需要，請伴侶來幫忙，總比自己身處風險而言來得好。

5. 拖地和掃地會拉傷

拖地和掃地可能會影響下背部和大腿屈肌群(Hamstring)，因此拖地或掃地時要記得多休息。不然，全家亮晶晶，但是您的身體處處拉傷，這樣就不好了。

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6. 清理窗戶易掉下來

雖然窗戶的清潔很重要，但是站在高處清理窗戶時很容易跌下來，因此這個時候請用沾濕的報紙擦拭即可，或者，請專業的家政人員在孕期間幫忙，總比讓自己處於風險中來得保險。

7. 整修家具增加流產風險

懷孕期間不建議您整修家具。因為這樣會使自己暴露在舊家具、染料、聚氨酯(Polyurethane)、油漆等溶劑之中，而這些溶劑都會增加流產風險。暴露在化學溶劑中可能會使寶寶有較大的風險產生缺陷或出現學習困難。如果要整修家具，下列預防措施可能會有幫助。

．在戶外或通風處工作，防止暴露在有害煙霧中。

．工作時戴手套、穿長褲長袖。

．戴口罩避免吸入粉塵。

．避免在工作時飲食。

．使用不含溶劑的產品。



若有頭痛、噁心或頭暈的徵兆，應該立刻停下手上的工作並找地方呼吸新鮮空氣。不過最好還是請其他人來做或生產完再處理。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：懷孕時多休息！這7種家事避免做】