懷孕｜不孕、流產或因老公精子有事　這種檢查比世衛標準更準確

一對30多歲的年輕夫妻，反覆流產兩次無法順利維持懷孕，至台灣奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫生林毅倫門診求診，經由林醫生檢查後發現先生有少弱畸精症候群的症狀故導致不孕，因此建議可以做試管嬰兒，並幫先生檢驗精蟲DNA碎片測試。



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檢查發現先生的精子高達52%異常（正常值為<30%）。考量病人精蟲DNA碎片比例過高，故採用一半做體外人工受精，一半做單一精蟲顯微注射術，避免了受精率過低無卵可用的窘境，後來太太也順利懷孕成功生下1名健康的男寶寶。

而同樣也是一對反覆流產2次的夫妻，30歲的太太與40歲的先生也至門診求診，檢查後同樣發現先生有少弱畸精症候群，經由精蟲DNA碎片測試為25%異常，在醫生建議下夫妻決定接受試管嬰兒治療。但因為先生精蟲DNA碎片比例正常，故全部使用體外人工受精，受精率高達90%，太太也順利懷孕並成功生下一名健康的女寶寶。

林毅倫說明，上述這兩件案例同樣都是傳統精蟲分析檢驗不理想的病人，但藉由新的精蟲檢驗方式檢查精蟲的DNA，讓醫生得到不同於傳統的精液檢查結果，來幫助患者挑選合適的受精方式，以提升受精率及懷孕率。

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決定能否成功懷孕的因素 醫生：傳統精液分析已經不夠

針對男性不孕，林毅倫說明，「精液分析」是最基本且重要的，然而在男性不孕症越來越盛行的時代，我們能夠檢查跟治療的方法卻沒有顯著的進步。

時至今日，男性不孕症仍是藉由傳統的精液檢查，主要是以精液的濃度、活動度及精蟲的外型作為標準，但是根據世界衛生組織（WHO）的診斷標準，卻過於寬鬆，以至於在臨床上的價值降低。

此外，傳統的精液檢查都是針對精蟲的外在表現，並沒有針對精蟲的內在遺傳物質是否能夠正常受精進行檢測，但事實是，精蟲的DNA是否正常則會決定卵子能否正常受精、受精卵能否正常分裂及發育、以及胚胎是否能夠正常着床，且不會發生自發性流產的關鍵。

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新增精蟲碎片DNA測試 更能全方面評估不孕症

精蟲DNA碎片測試，是利用檢查精蟲頭部所帶DNA的損傷程度，來評估男性生育能力的檢查方法，精蟲DNA碎片比例較高就會導致較差的臨床懷孕結果，而精蟲DNA碎片測試的結果，可能與傳統精液檢查的結果不一致。如同上述兩個案例都是傳統精液檢查不理想的病人，但在精蟲DNA碎片測試的數值卻迥然不同，顯示精蟲的外在及內在標準都需要被重視，治療的方式也應該因人而異。

林毅倫表示，男性不孕症在現今社會不論是發生率或治療不孕症的角色都越趨重要，尤其新的檢查項目「精蟲DNA碎片測試」，讓我們可以從不同的面向解析及治療男性不孕問題。

因此，對於反覆性流產兩次以上、不明原因不孕症、反覆的人工授精或者植入失敗、進行試管療程的時候，受精的比例過低者或者男性被診斷為精索靜脈曲張而導致不孕症，建議都可以考慮藉由精蟲DNA碎片測試來檢測精蟲的受精能力是否正常，作為評估生育能力改善的指標，亦可以提供醫生試管嬰兒受精方式的參考，來提高懷孕率。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】