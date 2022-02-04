４歲Sheldon於回港繼續抗癌　150萬再試免疫治療未知是否仍然有效

4歲「神母小戰士」Sheldon患有神經母細胞瘤，早前到西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療及進行手術，但卻在檢查時發現脊椎腫瘤雖然成功地切除，但再發現另一顆生長速度更快的腫瘤，比原本那個更為大。最終西班牙醫生指當地的治療幫不到他，建議在他身體狀況容許下盡快回港，在1月24日Sheldon與媽媽由西班牙回港，由於需要隔離，最終只能在酒店度過農曆新年。



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要完成隔離後便可開始治療

Sheldon與媽媽由西班牙回港後順利到達酒店展開21天隔離，她指：「希望大家能夠繼續為我們禱告，願小戰士披上保護衣不受病毒感染，能夠順利渡過21天，繼續接受癌病治療。」

Sheldon在西班牙最後一次檢查發現，他的軟組織、骨、骨髓仍然有癌細胞，此刻最重要的是控制病情，所以香港醫療團隊已決定了下一步治療方案 — 化療與免疫治療雙管齊下。

治療費高達150萬

（「神母小戰士Sheldon」facebook專頁）

Sheldon媽媽指：「由於Sheldon是復發個案，這次達$150萬的自費項目已經沒有任何資助，加上這種免疫治療他曾經也使用過，亦未知再次使用是否對他仍然有效，但我們仍然堅持去嘗試。」

而今個農曆新年，Sheldon也在醫院渡過，但媽媽仍以正面態度面對未來，好好珍惜與小戰士相處的時間，同時要把握每一個治療的機會

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