農曆新年「盆菜兜」回收捐狗場貓舍重用　附全港21個收集地點

本港Omicron及Delta疫情持續，晚市禁堂食至2月17日，不少人今個農曆新年都選擇叫外賣盆菜，在家中歡度新春。不過盆菜的金屬兜又可以如何處理？繼去年有熱心網民發起「盆菜兜回收重用行動」後，今年再接再厲，更吸引部分盆菜供應食肆加入回收盆菜器皿，實行回收重用，減少浪費。



「盆菜兜回收重用行動」去年共收集了2,500個盆菜兜，轉贈給本地多個狗場及農場，網民「 Gigichibaby Laurel」今年繼續發起同類活動，聯同綠惜地球和綠領行動等多個環保組織，收集市民已洗淨的鐵類「盆菜兜」，另部份盆菜供應食肆亦會回收自家盆菜器皿。

回收行動去年共收集到2,500個盆菜兜。（「Gigichibaby Laurel」FB圖片）

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「 Gigichibaby Laurel」去年曾接受訪問，指不少狗場會購買金屬盆菜兜來裝水及食物餵飼狗狗，加上農曆新年期間是港人食盆菜的高峰期，所以希望收集盆菜兜，減少浪費，「市民做回收是最基本，如果包裝可以重用就最好，例如盆菜兜，但有些包裝像發泡膠兜不能重用又不可不用，其實是非常不環保，如果可以做到源頭減廢就最好不過。」

回收活動由即日起至2月28日，盆菜兜大小不限，金屬或不鏽鋼製造皆可，市民可事先將器皿清洗乾淨，再在盆菜兜上貼上紙張，寫明盆菜公司的名稱電話及地區，並交到以下8個回收平台或13個「綠在區區」回收站。

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