新年親子好去處│大埔10個玩樂推介　踩單車賞花睇瀑布再餵羊駝

今個新年為了避免人多聚集，最好是到新界郊區呼吸新鮮空氣，但要滿足小朋友好玩、新奇、刺激的要求，大埔絕對是個好選擇。雖然林村許願廣場暫停開放至年初三，但大埔仍有很多玩樂好去處，帶小朋友行大運時，記得做好防疫措施。

攝影：許珞珩



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大埔人推介10個大埔親子新春好去處

1. 大埔滘自然教育徑位-超輕鬆行20分鐘即睇到瀑布



大埔滘自然教育徑位於大埔滘自然護理區內，起點在通往管理站的行車路旁，距離大埔道不用五分鐘的步程，剛開始時的路段較斜，但大約分10分鐘後路段稍為平緩，沿途不同顏色樹冠枝葉可以欣賞，家長可以藉此教小朋友認識森林結構、樹木品種、附生植物及亞熱帶植物特性，深入了解香港森林。

沿路行約15分鐘後將會見到一個石澗及瀑布，是行程的重頭戲，小朋友可以近距離一睹自然的小橋流水風貌。同時，可接回大埔滘三條遠足徑之一的紅路，逆走可回到大埔滘自然護理區的入口處，全程20至30分鐘輕鬆完成。

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交通資料 起點：乘搭九巴72號（於港鐵太和、沙田、大圍或荔枝角站上車）、72A號（於港鐵大圍站上車）、73A號（於愉翠苑上車）、74A號（於港鐵鑽石山站上車）或專線小巴28K號（於港鐵大埔墟站上車），於松仔園站下車。由港鐵大埔墟站乘的士約20元。 終點：沿大埔滘林道步行回松仔園站乘搭公共交通工具離開。

2.蝶豆花園有機農-親親羊駝小動物、坐船仔遊天鵝湖



位於大埔的蝶豆花園有機農莊佔地50萬平方呎，設有多個多功能活動場， 可舉辦不同類型的有機、綠色、環保、低碳等活動。農莊的景點包括蝶豆花長廊、天鵝湖、願望島、花海、彩虹蜜蜂箱、有機農田、遊樂場、動物園、太陽能、森林教育等，最特別一定是園内有六隻來自澳洲的可愛小羊駝，喜歡動物的小朋友更可以以餵場內的山羊、白兔、龜、錦鯉等等，親親小動物。普通入場毋須預約，如有興趣參加興趣班或食下午茶就要先預約。

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蝶豆花園 地址：新界大埔鳳園路8號 蝶豆花園

查詢請致電或whatsapp：6583 5111

入場費：成人HK$200/位(括觀光船票丶天空之鏡拍照丶夾羊駝公仔幣3個丶DIY羊駝真皮鎖匙扣丶DIY拓印環保袋和祈福牌。)

小童 （3-12歲）HK$150/位 (包括觀光船票丶天空之鏡拍照丶任玩充氣彈床和沙池丶夾公仔幣3個丶DIY彩繪錢罌和沙畫)

不足三歲或以下免費入場丶長者半價

如何前往：

可駕車或在大埔墟火車站A出口坐20P綠色小巴，7分鐘到門口，停車場$60/日

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3.大埔海濱公園-踩單車賞櫻花



今年再因新冠肺炎疫情，大家未能到外遊賞櫻，但位於大埔海濱公園內也有櫻花爆開，公園內還有家長可以帶小朋友邊踩單車邊賞花，園內更有植有多種本地及外來植物，假蘋婆、香港大沙葉、黃花風鈴木、茶花和杜鵑；較罕有的品種則有桂葉黃梅（「米奇老鼠」）、大果西番蓮、依蘭和金花茶，必到西式花園及花海，感受春暖花開新春氣氛好選擇。

作為全港最大公園，除賞花景點之外，也設有自然保育園地、昆蟲館、香港回歸紀念塔、風箏放飛區、草地滾球場、露天劇場、兒童遊樂場、模型船水池等，而最多人喜歡的是沿住海濱長廊踩單車，欣賞吐露港美景。

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4.林村許願樹-年初四重開



大埔林村許願廣場今年大年初一、二、三起暫停開放，想去就要年初四。大埔林村早在700多年前的宋朝末年，就已經有鄉人聚居。而林村許願樹是兩棵被村民視為神靈的大榕樹，是本地人與遊客祈福許願的勝地。每逢新年，不少人都喜歡到這裏拋寶牒許願，亦有市民到天后廟祈福，祝願新的一年家宅平安。

爲了保護許願樹，現時樹旁設置了仿真許願樹。大家照樣可以在許願寶牒上寫上姓名和願望，在樹下誠心參拜之後，將寶牒拋上仿真許願樹上，成為很多香港人新春期間必到之地。

地址：新界大埔林村 交通：從太和火車站或大埔墟火車站出發

九巴：從大埔墟或太和火車站乘坐 64K 到達放馬莆巴士站下車

專線小巴：在大埔墟懷仁街專線小巴總站或者太和火車站，乘坐 25k，到達巴士站下車

的士：從太和火車站上車到達只需大約二十五元

私家車：駛入許願樹的小路內有停車場，不建議假日使用私家車。

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5.樹屋田莊-學泰山爬樹、玩飛索



位於大埔的新塘下村，正對著著名許願樹的林村，從林錦公路巴士站走進田莊大約十數分鐘，位置也算方便；但因為並沒有任何田莊的牌子或標識，自駕人士很容易錯過路口。必玩項目有「樹屋歷奇」、「康樂攀樹」、「橫水渡」、「泰山飛索」等項目。

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入場費如下：

小童(3歲至11歲)、青年及成人 - 全日$140/位 ​ ​ 半日$120/位​

幼兒(1至3歲以下)及長者 - $100/位​

詳情WhatsApp:9311 9284 查詢及登記​

6.大尾篤-輕鬆行山飽覽船灣淡水湖



想新年行大運，可以到大尾篤燒烤場附近，有一條全程僅1公里的家樂徑，只約20-30分鐘就可以完成，輕鬆到達景色醉人的觀景台，一眼飽覽船灣淡水湖全景、八仙嶺和大尾篤日落。大尾篤行山路線可以由大尾篤主壩（又稱大美督水壩或船灣淡水湖主壩）開始，當登上第一個觀景台便可以俯瞰垂直的水壩，絕美的大自然照色映入眼簾。

前往方法:

九巴路線：75K及275R (275R只於星期日及假日行駛。)

專線小巴路線： 20C及20R 「大美督」巴士總站

7.烏蛟騰-三椏村



喜歡行山接近自然的話，也可以由烏蛟騰出發，經苗三石澗到三椏村的路線，這段路線可以見到紅葉（視乎季節）、竹林、小溪澗、紅樹林、海岸和鄉村等等，擁有豐富的自然景觀，全程大部分都是「石砌古道」，「石砌古道」即是由石砌出來的古道，可以感受一下回時人們於山林溪澗中穿梭。

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如何前往：大埔墟站乘搭275R九巴（只限星期日及公眾假期服務）於新娘潭總站下車，向烏蛟騰村方向步行10分鐘，或乘搭專線小巴20R，於祠心路小巴總站下車。

8.嘉道理農場暨植物園



疫情之下嘉道理農場在新春期間維持開放，每次最多可容納1,000 位遊客，但暫停開放所有室內展館、「心在．自在」大自然禪藝展覽、部份動植物展館，及暫停舉辦公衆講座及導賞活動，但仍是新春賞花好去處。

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嘉道理農場地址：香港新界大埔林錦公路

交通：於大埔墟或太和站落車，轉乘64K巴士往元朗西方向，於嘉道理農場暨植物園門前的巴士站落車，約25分鐘。

電話：2483 7200

開放時間：星期一至日早上9時30分至下午5時正

9.大埔墟街市熟食中心



大埔墟綜合大樓，原是運頭塘運動場，改建後成為香港最大型及少數設有停車場的街市之一。地下及一樓為街市，二樓為熟食中心，三至八樓則是辦事處、圖書館及體育館等。二樓的熟食中心有多間深受街坊歡迎的食店，包括「林記點心」、「東記上海麵」、「三小姐海鮮小菜」、「平記麵家」等，無論是小菜、魚蛋粉，還是牛雜，都可以在這裏找得到。

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地址：大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓二樓

營業時間：上午6時正至凌晨2時

10.陳漢記煲仔飯



「陳漢記」是大埔家傳戶曉的食店，以腸粉及煲仔飯最受歡迎。招牌推介為臘味煲仔飯、滑雞牛肉煲仔飯、白鱔煲仔飯等。這裏的煲仔飯分量十足，排骨肉質嫩滑，臘腸肥瘦適中，不會太鹹，吃到最底時更有飯焦。而腸粉全部即叫即蒸，皮薄餡靚。

同場加映:香港鐵路博物館



位於大埔墟市中心的香港鐵路博物館，原址是建於1913年舊大埔火車站，經改建而成博物館。香港鐵路博物館在一座風格獨特的金字頂中國傳統建築內，免費開放給市民參觀。

在香港鐵路博物館內，有一系列文物、歷史圖片和互動展品，可了解香港火車的歷史發展。另外，大家還可登上古老的6輛歷史車卡、手動及機動工程車拍照，也可看到由Lego砌成的鐵路模型，非常適合對火車或交通公具有興趣的小朋友。

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地址：大埔大埔墟崇德街13號

開放時間：星期一、三至日－上午10時至下午6時

聖誕前夕及農曆新年除夕－上午10時至下午5時

逢星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

交通：

大埔墟港鐵站：在A2出口往大埔綜合大樓方向步行，再按沿途的鐵路博物館指示牌步行（約18分鐘）；

太和港鐵站：在B出口轉右，乘扶手電梯至太和廣場，再沿右邊乘扶手電梯到地面，朝愛和樓與居和樓方向往太和橋，按沿途的鐵路博物館指示牌步行（約10分鐘）

費用：全免

查詢：2653 3455

網址：www.heritagemuseum.gov.hk

由於因應2019冠狀病毒病的最新情況，香港文化博物館及香港鐵路博物館現已暫停開放。如果想前往參觀便要留意網站最新公布。

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