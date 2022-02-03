立春24節氣｜中醫：父母不高靠後天補　立春必飲２款增高湯水

一年之計在於春，「立春」作為廿四節氣之首，標誌著春天開始，春天正是肝氣旺盛之時，與肝相應，肝主升發，好比大自然草木於春天欣欣向榮。小朋友長高，離不開脾和腎。兩孩子之母謝嘉雯中醫師表示但腎為先天之本，來源於父母之精，因此身高也受遺傳影響。但先天不足，後天補，即使父母不高，只要後天之本「脾胃」功能好，保證營養到位，那便發揮到脾作為後天氣血生化之源的功效，充養形體。



由腎屬水，肝屬木，五行中水生木，因此冬天補腎，就是為了令春天有足夠儲備，以生長發育。兩孩子之母謝嘉雯中醫師特別介入以下兩款春天湯水，助孩子來年快高長大。她說:「易衍生脾胃病，因此在飲食方面需少吃酸性食物，多吃性甘及辛食物，以養脾，同時她亦介紹家長可以滾兩款簡單湯水，有溫陽養血受及健胃清熱功效，既適合家長又可助小朋友快高長大。」

強骨骼 三文魚頭豆腐蕃茄湯

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硬豆腐是黃豆製品，清熱健脾，並屬高鈣食物，為小孩骨骼提供營養基礎，加點生薑，除可辟魚腥外，更有辛溫生發的作用。三文魚含豐富Omega-3 脂肪酸、EPA和DHA，對小朋友腦部發育有促進作用，並含豐富蛋白質，魚頭肉質較魚身滑嫩，適合不懂吐魚骨的小朋友。蕃茄可掩蓋魚腥味，亦為湯水提鮮，酸甜的口感，也為春節食滯的脾胃起了醒胃作用。

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生肌長高健脾湯

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謝醫師表示黃精歷來備受古代醫家推崇，很多中藥古藉皆讚譽稱若人們久服，可輕身延年；因作用和緩，是一味可久服並補而不燥的養生食材。 黃精能夠補脾潤肺、益氣養陰、生津止渴，即使身體虛弱的長者幼童也能接受，適用於脾胃虛弱、體倦乏力的人服用。配合健脾益氣的黨參﹑淮山，和養肝血的杞子，緩補而不峻，促進脾主肌肉的發育功能，骨頭長，肌肉也跟上，方可達到骨肉均稱的健康身形。

每日這樣做助增高

除營養要到位外，謝醫師建議家長要讓小朋友每天日曬15分鐘，可以幫助身體製造鈣，並配合跳躍運動，有除助骨頭伸展拉長，亦配合小朋友像草木生發的生理特性和愛動的性格，令身心達到均衡發展。

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