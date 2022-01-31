農曆新年｜一家大細留家必睇　推介10套Disney+、Netflix動畫

農曆新年父母都會帶仔女去親友家拜年，當大人在聊天、打麻將的時候，小朋友的最佳活動一定是看電影。Disney+和Netflix有不少卡通動畫電影，包括全新上映的《冰河世紀：阿北大冒險》、Marvel 小粉絲必睇的《無限可能：假如…？／WHAT IF…?》、



Disney+

Disney+這個農曆新年推出全新原創動畫電影《冰河世紀：阿北大冒險》，集合瘋靡全球、極受歡迎的《冰河世紀》系列角色，延續冰河世界的抵死爆趣大冒險，今次他們令史前世界更加混亂！另外，亦有《魔雪奇緣》極受歡迎的角色雪人小白變成大娛樂家，以獨特方式重新演繹五齣華特迪士尼動畫工作室大受歡迎的動畫故事的《小白呈獻》，以及Marvel 小粉絲必睇的《無限可能：假如…？／WHAT IF…?》。亦有《怪獸開工》、《孱仔歷險記》等卡通電影，小朋友新年必睇！

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Netflix

Netflix 有不少動畫電影或影集，例如很多小朋友喜歡的《波士 BB：又再開工》、《汪汪隊立大功》、《小英雄出動》、《Stand by me 2》、《憤怒鳥：盛夏之癲》等等。

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