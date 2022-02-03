農曆新年｜利是封自製3個好玩小遊戲　再玩網上有趣遊戲學理財

今個農曆新年在防疫措施下，留家的時間多了，不妨跟小朋友一起自製簡單小遊戲在家中玩。以下3個過年遊戲都是利用多餘的利是封及器皿即可，家長一定要學起來，過年的時候便可以和子女一起挑戰。



按圖即睇用利是封自製3個有趣小遊戲：

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今個新年未必能到訪親友家拜年，除了自製有趣小遊戲，小朋友更可玩一些網上理財遊戲，投資者及理財教育委員會（投委會）推出了「錢家賀年三件事」網上理財遊戲，錢家成員化身網上遊戲主角，帶領小朋友完成三個好玩理財任務。

整個遊戲分為初小（小一至小三）及高小（小四至小六）兩個程度，讓小朋友更得心應手。完成每個遊戲後，投委會會分享學習重點，讓小朋友更易掌握相關的理財知識。

按圖即睇投委會網上遊戲玩法：

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