內地菜源切斷超市新鮮菜被搶光　營養師教用急凍蔬菜罐頭代替

近日有跨境司機及內地人員懷疑感染新冠病毒，大批供港蔬菜未能送抵香港，更有司機被告知「未來會關閉幾日」，99％內地蔬菜今日（8日）不能供港。內地蔬菜一向佔本港約9成市場，缺乏內地蔬菜的情況下，超市的新鮮蔬菜均被搶光，街市的蔬菜則大幅加價。營養師李杏榆（Annie）指出，小朋友每日都要吃最少1.5份蔬菜，如果買不到新鮮蔬菜，亦可以用急凍蔬菜、罐頭蔬菜代替。



疑再有本港跨境司機昨日（7日）確診，即4天內共有3日疑有跨境司機確診，文錦渡口岸貨車須「吉車」回港，更有司機被告知「未來會關閉幾日」，99％內地蔬菜今日不能供港。記者今日走訪各大超市幾乎所有新鮮蔬菜都均被搶光，剩下粟米、菇菌類蔬菜，街市菜檔價錢則提高許多。而大型百貨公司如一田、Citysuper的海外蔬菜存貨充足，不過價錢就偏貴，一個非有機西蘭花索價超過$40。

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不少人選擇購買急凍蔬菜或罐頭蔬菜代替，但對於老一輩來說，急凍蔬菜或罐頭蔬菜總是「不夠營養」。營養師李杏榆（Annie）指出，急凍蔬菜由新鮮蔬菜急凍而成，沒有無添加劑，因此營養價值與新鮮蔬菜相約。大部份急凍蔬菜都是根莖類蔬菜，例如粟米、三色豆、西蘭花等，亦有三色椒、菠菜等等。而罐頭蔬菜有可能加了防腐劑或其他食物添加劑，所以營養價值較新鮮蔬菜低，但仍然可以用作替代品。

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Annie提醒，2－5歲小朋友每日都要吃最少1.5份蔬菜，6－11歲小朋友每日都要吃最少2份（1份=0.5碗熟菜），因此父母可以用急凍蔬菜或罐頭蔬菜代替新鮮蔬菜，製作各種餐點，例如粟米豆腐蛋花湯、三色豆炒飯、三色甜椒炒菇等等。

延長蔬菜保存期及替代品

如果買到蔬菜，又想延長蔬菜的保存期，米施洛營養護康中心營養師麥美芝曾建議，媽媽可以選擇一些根莖類的蔬菜，例如蘿蔔、甘荀、蕃薯等，或者選擇瓜類如節瓜、翠肉瓜等。而菜葉類的蔬菜則可以用報紙或者保鮮袋包裹好，放入雪櫃保存，而芥蘭是稍為能存放較耐的菜葉類蔬菜。

如果購買不到新鮮蔬菜，媽媽也可以選用一些乾貨，例如木耳、雲耳、金針、海帶等，用水浸開來煮餸。另外，營養師亦建議可存放罐頭粟米粒、蘑菇、雜豆，又或者是低鈉的罐頭雜菜湯、無糖蕃茄汁，以補充所需的纖維和營養，舒緩蔬菜不足的情況。

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