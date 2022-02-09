菜價急升｜各區超市現搶菜潮　經理：每5分鐘包好一箱出嚟好攰呀

近日有跨境司機及內地人員懷疑感染新冠病毒，令多輛中港車滯留文錦渡口岸，影響內地蔬菜供應。而內地蔬菜一向佔本港約9成市場，消息傳出後，各區均出現「搶菜潮」，超市的新鮮蔬菜均被搶光，街市的蔬菜則大幅加價。

【部分照片由受訪者提供、片段由受訪者提供】



搶菜市民無視經理呼籲

Edmond於2月8日在坑口百佳目睹大批市民搶菜的畫面，他直言：「喺前面嗰排啲阿婆搶完又搶，經理叫前面啲人攞完就讓後面啲人，但係都冇人理。」Edmond補充，當日自己並沒有參與「搶菜」，因家中還有剩餘蔬菜，當日超市沒有限購，因此每有蔬菜重新上架時，大約10個消費者便清空貨架，當日超市店員亦很辛苦「每5分鐘就pack一箱出嚟」。

不少網民也分享了自己目賭「搶菜潮」的經過，其中有網民分享「頭先Aeon真係比人搶淨梅菜」十分誇張。

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百佳超級市場發言人就搶菜一事回應，指近期跨境運輸情況會對部分葉類蔬菜的供應造成短期影響，百佳超級市場將會採購更多本地及海外產品，以減低影響。對於蔬菜價格會否因供應問題出現調整，發言人則指百佳會盡力維持穩定合理的零售價给與顧客最好的選擇。

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急凍蔬菜可暫時替代新鮮蔬菜

營養師李杏榆（Annie）指出，急凍蔬菜由新鮮蔬菜急凍而成，沒有無添加劑，因此營養價值與新鮮蔬菜相約。大部份急凍蔬菜都是根莖類蔬菜，例如粟米、三色豆、西蘭花等，亦有三色椒、菠菜等等。而罐頭蔬菜有可能加了防腐劑或其他食物添加劑，所以營養價值較新鮮蔬菜低，但仍然可以用作替代品。

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