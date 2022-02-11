Sheldon完成隔離回家見妹妹後再到醫院治療　媽媽：又要繼續作戰

4歲「神母小戰士」Sheldon患有神經母細胞瘤，早前到西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療及進行手術，經過多項治療及檢查後，最終西班牙醫生指當地的治療幫不到他，建議在他身體狀況容許下盡快回港，在1月24日Sheldon與媽媽由西班牙回港，近日完成隔離後，母子兩人即回家見妹妹，兄妹兩人一見面即開心拖手轉圈，媽媽指：「相聚的時間不夠一天，便要陪Sheldon入院治療，小戰士又要繼續作戰了。」



4歲男童Sheldon患有神經母細胞瘤第四期，11月抵達西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療。惟抵埗後，經過骨髓檢查及MIBG掃描後，發現脊椎尾段還有腫瘤，在兩個月內大了兩、三倍，獲醫生建議進行切除手術，手術前的磁力共振報告指，Sheldon脊椎尾段有三粒腫瘤，而且生長速度很快，幸好位置接近，可一併切除。

在手術後Sheldon要繼續接受多項的治療及檢查，後來媽媽收到醫生的報告後，感到難以接受。她指3項檢查中發現原本受感染的腳骨情況嚴重了，甚至擴散到手腕；骨髓仍然受感染，但情況比上一次有好轉；脊椎腫瘤雖然成功地切除，但再發現另一顆生長速度更快的腫瘤，比原本那個更為大。

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她指報告的結論是：「Naxitamab治療對Sheldon沒有效，唯有立即用化療嘗試控制病情，短時間同一患處出現另一個腫瘤，證明他身上癌細胞毒性很強，難受控制。以他的身體狀況，不能試美國新藥Omburtamab，西班牙的治療幫不到他，建議在他身體狀況容許下盡快回港。」

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要完成隔離後便可開始治療

Sheldon與媽媽由西班牙回港後順利到達酒店展開21天隔離，她指：「希望大家能夠繼續為我們禱告，願小戰士披上保護衣不受病毒感染，能夠順利渡過21天，繼續接受癌病治療。」

Sheldon在西班牙最後一次檢查發現，他的軟組織、骨、骨髓仍然有癌細胞，此刻最重要的是控制病情，所以香港醫療團隊已決定了下一步治療方案 — 化療與免疫治療雙管齊下。

治療費高達150萬

（「神母小戰士Sheldon」facebook專頁）

Sheldon媽媽指：「由於Sheldon是復發個案，這次達$150萬的自費項目已經沒有任何資助，加上這種免疫治療他曾經也使用過，亦未知再次使用是否對他仍然有效，但我們仍然堅持去嘗試。」而今個農曆新年，Sheldon也在醫院渡過，但媽媽仍以正面態度面對未來，好好珍惜與小戰士相處的時間，同時要把握每一個治療的機會

見妹妹心情興奮

近日Sheldon與媽媽已完成隔離，立即回家與爸爸及妹妹團聚，Sheldon心情相當興奮，媽媽指他們雖然離港不到三個月，但仍然很是掛念女兒。

「當我們打開大門準備進入屋時，她興奮得大叫我們，Sheldon亦不甘示弱，不斷喊着說：『妹妹，我們回來了⋯！』我們在西班牙每天也以視像與女兒通話，可是見面時還不得不承認，小朋友真的長大得很快，短短兩個多月，樣子變了，人也高了。他們倆兄妹始終年紀太接近，經常吵架，Sheldon更一直說不掛念妹妹，直至回程時，心急的他不斷嚷着要回家，終於承認他很掛念妹妹呢！」

媽媽續指：「不過相聚的時間不夠一天，便要陪Sheldon入院治療，小戰士又要繼續作戰了。」

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