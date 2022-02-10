想預約打針、檢測站位置及開放時間　一文睇清檢測及接種實用網站

自政府宣布再一次收緊防疫措施後，陸續更多市民需要接種或接受檢測。為了保障家人和自身的健康，掌握正確及有用的資訊相當重要，尤其是有關檢測中心預約情況，一些豎住在被納入強制檢測範圍內的市民可因應情況選擇跨區檢測，節約時間。



檢測中心預約情況

家長可於此檢測中心網站查看整個月的預約情況，由於名額緊拙，因此很難預約1至2天內的時段。而政府目由二月七日起強制檢測安排將簡化至兩次檢測，第一次檢測須於強制檢測公告起計首三天內完成，第二次檢測則須於第四至六天內完成。即市民有機會再收到強檢通知後，把握9日的時間有機會預約到第二次檢測，免卻一次排流動採樣站的排隊時間。

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流動採樣站（截至2022年2月10日）

目前疫情確診數字有上升趨勢，意味着有更多人需要更急切地作檢測以配合政府的防疫措施。市民可到此網站查看各區流動採樣站位置及服務對象，必頂時更可選擇一些較少人使用的流動採樣站排隊。

查閱檢測結果

只要市民有作檢測並有留下正確資訊，一般情況下，檢測出了結果都會直接發手機短訊通知。若擔心錯過或收不到的話，可主動上網查閱檢測結果，只需輸入身分證、樣本瓶號碼即可。

預約接種疫苗

對卡未來即將收緊的防疫措施，令更多市民決定接種新冠疫苗，如家長決定去普通科門診診所或社區疫苗接種中心，可到此網頁查看各區提供接種服務的地點及預約情況。家長也除必留意，第一步便是選擇接種科興還是復必泰。

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