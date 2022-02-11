強制檢測｜全港11檢測站增派籌機減人龍　可網上即時查看輪候籌號

第五波疫情持續爆發，有消息指本港今（11日）將新增約1300宗確診個案。連日來多個處所及住宅都被納入強制檢測，不論社區檢測中心或是流動採樣站，近日都推滿大批市民「打蛇餅」等候接受採樣。政府昨日起為檢測站增設派籌機，將有11個檢測站設派籌機。



全港各區現時合共65個地點設有社區檢測中心及流動採樣站，而根據政府社區檢測中心網站中「大型採樣站—籌號排隊狀況」一欄，目前將有11個檢測站設有派籌機，其中新界區設有7個，大部分位於荃灣區及葵青區。

2.11 石塘咀體育館檢測站情況



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11個檢測站設派籌機

港島區：

1. 石塘咀體育館社區檢測中心

九龍區：

1. 土瓜灣體育館社區檢測中心

2. 深水埗麗閣社區會堂社區檢測中心

3. 長沙灣體育館流動採樣站

新界區：

1. 大窩口社區中心社區檢測中心

2. 安定／友愛社區中心社區檢測中心

3. 天瑞體育館社區檢測中心

4. 荃灣公園檢測中心

5. 葵涌運動場流動檢測站

6. 荃灣蕙荃體育館社區檢測中心

7. 荔景社區會堂社區檢測中心 （即將啟用）

領籌市民可在網站（https://event.thegulu.com/site_list/TESTING_CENTER）查看有關檢測點的實時籌號排隊狀況。

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2.11 沙田瀝源社區會堂檢測站情況



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2.11 深水埗楓樹街遊樂場檢測站情況



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須接受強制檢測的市民，可以帶同「安心出行」潛在感染通知，或衞生防護中心的電話短訊通知，到社區檢測中心（可先預約）或流動採樣站接受免費檢測。受檢人士亦可接受私營化驗所提供的檢測。部分如因健康問題而未能接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測的人士，或自覺有較高感染風險的無病徵市民，則可使用深喉唾液樣本檢測。