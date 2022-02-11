Omicron｜兒童無症狀比例較成人低　台灣專家：多出現發燒及咳嗽

第五波疫情現「幾何級」升勢，今日（11日）錄得破紀錄的1,325宗確診個案，另逾1500宗初步確診，令醫療系統受壓。政府日前宣佈推出「居安抗疫」計劃，容許密切接觸者及其同住家人進行家居檢疫，不過Omicron病徵與傷風感冒類似，加上不少確診者均沒有明顯症狀，接受家居隔離者到底有甚麼症狀需要注意？



政府2月8日宣布推行「居安抗疫」計劃，由衞生署衞生防護中心為需接受家居檢疫的人士進行評估，安排合適的密切接觸者和密切接觸者的同住家人進行為期分別14天和4天的家居檢疫，檢疫者期間須留在居所並佩戴電子手環，再定期檢測身體狀況，以及在指定日子自行進行快速抗原檢測。

不過Omicron病徵與傷風感冒類似，加上不少確診者均沒有明顯症狀，接受家居隔離的人士可如何認清症狀，及早求醫？台灣中央流行疫情指揮中心日前再整理出Omicron確診者的病徵，發現12歲以下兒童多出現發燒或咳嗽，12歲以上者則以咳嗽、喉嚨不適等上呼吸道症狀為主。

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台專家：12歲或以下兒童多出現發燒及咳嗽

據中央流行疫情指揮中心數據顯示，截至2月11日，台灣自2022年1月以來累計672宗本土確診病例，其中逾四成為無症狀患者。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，若將確診者細分為「12歲或以下兒童」及「青少年/成人」兩個組別，兒童有82宗病例，青少年/成人則有590宗。

羅一鈞指，兒童沒有出現症狀的比例較成人低，有66%兒童屬輕症患者，當中逾六成兒童出現發燒，四成人出現咳嗽，另外亦有24%出現流鼻水/鼻塞，17%出現喉嚨不適等症狀。相反，「青少年/成人」出現發燒的比率低很多，只有21%，但大多人均出現喉嚨不適症狀及咳嗽，分別有58%及52%。

不過羅一鈞亦提及，由於小朋友不會主動描述喉嚨不適，有可能影響調查準確性，另在「兒童」組別中，也沒有人出現肌肉痠痛、發冷甚至嗅覺味覺異常，估計與小朋友不懂描述有關。

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美研究：愈來愈確診兒童出現哮吼

美國西雅圖兒童醫院急症醫學專家 Ashley Keilman 亦發現，對比Omicron疫情爆發初期，近期愈來愈多確診兒童出現哮吼的症狀。哮吼又名急性咽喉氣炎，當上呼吸道發炎時，會影響呼吸道暢通，加上兒童氣管本來就較成人窄，故兒童咳嗽時會很大聲，聽起來就像是狗吠一樣，而他們試圖呼吸時，又會出現另一種哨聲的感覺。

她在研究中表示，Delta及Omicron肆虐美國期間，分別有401及107名兒童因哮吼需要到急症室求醫，前者只有2.8%兒童確診，但後者卻高達48.2%。研究另一共同作者Indi Trehan醫生形容，Omicron已證實更易產生上呼吸道感染病徵，民眾容易將之與普通感冒混淆，「不過我認為哮吼是目前最嚴重的症狀之一，常令確診兒童需在深切治療部留醫」。兩人的研究論文目前仍屬預印本（preprint），即未在需要同行評審的科學期刊上出版。

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另一美國醫生Claudia Hoyen亦表示，在她工作的克里夫蘭市中，兒童出現哮吼的高峰期多於秋天，但當去年12月時接到愈來愈多兒童因哮吼求診，便估計Omicron有可能與其他變種病毒株不同。她續指，很慶幸她所接觸的確診兒童中，大部分出現哮吼症狀的兒童都不需要留院，只需要處方皮質類固醇，以減輕呼吸道炎症徵狀便可。