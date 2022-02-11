外傭及僱主一家三口全染疫醫院拒收　媽媽：衛生署冇人聯絡過姐姐

第五波疫情的確診個案數字持續高企，醫院資源緊張，很多個案都未能入院診治，需要回家等候安排。讀者陳小姐所聘用的外傭姐姐在農曆新年期間出現病徵，她跟從衞生署指引送外傭到急症室留口水樣本之後，醫院請她們回家等進一步指示。惟過了4、5天，仍未有政府人員聯絡外傭，陳小姐一家三口均被傳染。陳小姐擔心外傭健康之餘，亦擔心她們一家一旦被安排入院或隔離，外傭便需要獨留家中，僱主難以保障她的安危及健康。「我哋日日打衞生署熱線求助，姐姐第一個確診但仍冇消息，我都唔知點好！」陳小姐說。



衞生防護中心在早前的記者會上表示，醫院應付Omicron幾乎超出負荷，輕症及無病徵病人會被指示回家等候進一步消息，未能入院隔離。讀者陳小姐一家便是其中一個個案。

外傭最早發現確診 遲遲未有跟進

陳小姐的外傭在農曆新年放假，假期結束後出現發冷的病徵。陳小姐立即用快速測試包為她檢測，發現是陽性。她其後安排外傭進行2次深喉唾液檢測，其中一次是致電救護車到急症室留口水樣本，另一次則在私家醫院進行，並有把個案通報衞生署。醫院表示沒有床位，請她們回家等候，可惜等了4天，仍未獲政府作出任何安排。

雖然陳小姐要求外傭在家留在房間中，但確診第2天，陳小姐的3歲女兒已出現發燒、咳的徵狀。第3天，陳小姐和丈夫亦有強烈咳嗽、流鼻水、肚子不適、發冷的徵狀，全家均確診。

陳小姐指，一家三口的個案通報後已獲跟進安排，有衞生署職員表示將安排入院治療。惟最早感染的外傭仍未收到任何的指引或通知。陳小姐十分憂慮，「一旦我哋去晒治療，得佢喺屋企，有咩唔舒服都冇人知，佢又唔適合外出。僱主有責任照顧佢，同埋要負責醫療。我已經日日打去熱線查詢，都係話報上去等人跟進」。

🔼🔼🔼檢測中心大排長龍，而家有最新輪候方式👉🏻👉🏻👉🏻強制檢測｜全港11檢測站增派籌機減人龍 可網上即時查看輪候籌號👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

衞生署：跟從早前記者會表示的指引

記者就陳小姐的個案詢問衞生署，該署回覆現時跟從早前在記者會公布的指示處理確診個案，對個案亦沒有補充。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業在2月9日疫情記者會上表示，這兩日確診病人急促倍增，很多人初陽到急症室，各區急症室嚴重超出負荷，並影響其他緊急救治服務。

李又表示，快速測試陽性市民可找家人或速遞取樣本，切勿去急症室，由於求診人數驚人，在安排合適醫院時會考慮不同因素，包括年齡或長期病患等因素，「所以可能要等好幾日先住院，好多無症狀，希望屋企耐心等候」，醫管局會聯絡等待入院市民，提供協助。

消息指，本港今日（11日）再新增1,325宗確診，料將再創單日確診人數新高。另外，本港今日至少有約800宗初步確診。