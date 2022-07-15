曱甴｜廚房蟑螂亂竄 怎樣為家居「清零」？原來牠們最怕9種味道
撰文：風傳媒
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蟑螂可以說是讓不少人聞之色變的生物，家裏再乾淨，牠難免會出現在家中。有網友好奇，到底要怎麼做，才能讓家裏不要有小強？帖文曝光後，引發熱議，網友推薦多項妙招，一定讓蟑螂不再出現。
曱甴進駐廚房，怎樣可重奪家居主權？（點圖了解）
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蟑螂猖狂亂竄廚房怎麼辦？內行人親授1招除蟲密技
在Facebook群組「家常菜」，網友詢問大家是如何讓廚房裏面零蟑螂的？有沒有甚麼小撇步？他每次使用完廚房，都會擦拭乾淨，廚餘則是放冰箱冷凍，但不解為何還是有蟑螂來訪。
帖文一出，不少熱心網友紛紛給建議：
．「要把會侵入廚房的路線斷除，如水管口、門縫、窗戶縫，弄個水蒸殺蟲劑應該就夠了」
．「試試月桂葉，要捏一下出味道」
．「我養了兩隻貓，從此沒看過活的蟑螂囂張過」
．「用一盤蜂蜜、糖、香蕉皮剪碎、洗碗精，很快就除蟑了」
此外，網友表示，蟑螂很怕檸檬味，所以可將擠剩的檸檬皮打成汁，並加鹽、蘇打粉，或將其切細的皮置於抽屜和櫃子內。平時擦拭時也可以加點檸檬，讓屋子都是檸檬味，蟑螂就會跑光。更有日本專家表示，蟑螂最怕的九種味道有「丁香、薄荷、檸檬草、迷迭香、薰衣草、印度苦楝樹、尤加利、肉桂、澳洲茶樹」，這些味道都能讓蟑螂退避三舍。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：廚房蟑螂亂竄「如何清零」？內行人親授1招除蟲密技：小強怕到跑光光】