小朋友發高燒只獲安排在醫院門口等　家長：好心痛無人理！

本港新冠肺炎疫情失控，2月15日一名染疫的3歲女童病逝，而2月11日一名4歲猝死男童身亡後初步確診，是五日內第二名染疫幼童病逝，而第五波疫情中，約4%患者屬4歲或以下。有網民更指，由於急症室輪候人數眾多，有小朋友發燒至40度也未能即時就醫，十分心痛。



小朋友高燒未能即時處理

facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」截圖

有家長在「筲箕灣人筲箕灣事」發帖，指由於東區尤德夫人那打素醫院急症室輪候人數眾多，有小朋友發燒至40度但未能即時就醫，由於床位不足，兩位小朋友只能在東區醫院門口「吹風」，加上接受檢查前是不能飲水的，醫院也不允許離開，家長直言：「好心痛，無人理，喺門口等」。

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九龍區醫院急症輪候超過８小時

根據醫院管理局資料，網上能查閱各區急症輪候時間，而最長等候時間顯示上限為8小時，表示急症室正處理大量等候已久的病人。當中位於九龍區的明愛醫院及廣華醫院，等候時間參考分別為「超過8小時及7小時」，可見已超出負荷。而上述網民提及的東區尤德夫人那打素醫院，等候時間參考為「超過2小時」。以上等候時間截自2022年2月16日下午1時45分。

確診患者居家隔離注意事項

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