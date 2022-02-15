外傭放假聚會後確診　僱主：政府完全冇跟進其他緊密接觸外傭

第五波疫情近日爆發，不少外傭染疫，當中包括政務司司長李家超家中的一名外籍家庭傭工，其今日（15日）進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。另有外傭及僱主一家同確診，僱主在發燒期間仍要照顧2歲大兒子、老公及外傭3餐，又要消毒家居，壓力相當大，僱主批評政府安排混亂，4人確診至今仍未收到衛生處電話，只能夠在家隔離，完全零支援。亦有僱主指家中外傭染疫，但政府並無跟進其他緊密接觸外傭，讓這班緊密接觸外傭可以繼續遊走社區。



第五波疫情續幾何級爆發，今日（15日）公布新增1619宗確診，約5400宗初步陽性。有僱主在Facebook專頁《外傭僱主必看新聞訊息》內發文表示家中外傭外出聚會後染疫，僱主余小姐接受訪問時提及，外傭放假外出和朋友相聚，其後病發確診，外傭染疫後包括她、2歲大兒子及每日前往家中照顧孩子的外婆，都相繼出現病徵再確診。「佢（姐姐）10號早上交樽，到14號先收到positive report話等人contact 我哋，等得嚟佢都好返啦，同埋到時全家都中晒先送佢去竹篙灣有咩用。」

現時香港有逾30萬名外傭。（資料圖片）

僱主要照顧患病家人及外傭感壓力

余小姐續指，因為要讓當時未有確診的老公不受感染，她要自己一個人照顧囝囝、姐姐、亦要要照顧冇病徵的丈夫，還要為家居清潔消毒，感到相當大的壓力。

「我同BB(有病徵) 同先生要分開時間食，BB食嘅嘢同我哋唔同要分開煮，BB開頭食咩嘔咩，佢嘔完啲衫、被、梳化都要清洗，洗到我驚。BB半夜發燒又係我照顧，唔可以交畀老公，我可以話係唔使休息嘅。」她指老公昨夜亦發燒，快速測試呈陽性，全家同染疫。

余小姐認為，香港有大量外傭，市民外出上班會盡量保護自已，但返屋企少不免脫下口罩，如果外傭外出聚會染疫很容易傳染僱主及家人。「希望勞工處正視，如果唔係點停課點抗疫都係冇用，有時間我休息下唔好咩。」現時余小姐一家仍未收到衛生處電話聯絡，只能夠在家隔離。

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不少外傭在農曆新年假期放假與友人聚會。（李澤彤攝）

政府未有跟進外傭緊密接觸者

另外，居於西貢的僱主范太家中亦有外傭確診，由於家中有獨立房間廁所讓染疫外傭隔離，未有傳染其他家庭成員。范太指得知外傭染疫後曾邀求姐姐通知朋友，但外傭卻指：「朋友個個無事」而拒絕通知，變相其他家庭被傳染的機會大增。

范太亦提及，西貢民政事務處指該區非重災區，因此無法分配檢測包，要她自己去藥房購買，她批評：「政府無能力照顧班染疫人仕，令他們遊走社區，搭巴士、小巴、的士，我相信港鐵都有，周圍散播病毒，讓市民更危險。我們作為緊密接觸者更求助無門，一直叫你等......」

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