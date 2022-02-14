兒童居家隔離應備2種基本藥物紓緩症狀　醫生：洗手間要咁做

第五波疫情來勢洶洶，更首現兒童死亡及危殆個案。確診人數幾何級上升，令公營醫療系統不勝負荷，醫管局相信數以千計病人未入院，當中包括初步確診的兒童。而香港居住空間環境小，要和家人住在同一屋簷下又不交叉感染也是不容易的事，家長可跟醫生的建議與小朋友居家隔離。



感染及傳染病專科醫生曾祈殷。（資料圖片）

只建議準備退燒及撲熱息止痛藥物

新型冠狀病毒主要病徵是發燒，咳嗽，流鼻涕，喉嚨痛，發熱發冷，作悶，嘔吐，腹瀉、四肢乏力及頭痛。感染及傳染病科醫生曾祈殷建議，家長可準備給兒童使用的退燒藥、止痛方面就撲熱息痛，而喉嚨痛可以使用消毒漱口水。

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曾醫生補充，針對其他病徵，如腹痛、嘔吐，腹瀉，這些病徵建議由一向為兒童診症的家庭醫生處方更安全，家長亦不應過分依賴藥物去紓緩徵狀，如喉嚨痛可以選擇食喉糖或嘗試讓小朋友含冷水在喉嚨，也是不錯的方法。有一個貼士給家長，便是小朋友可以「沖多啲涼」，保持體溫在正常範圍。

自家隔離注意事項

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曾祈殷醫生認為，在目前已停課及小朋友也沒有課外活動的情況下，家庭中只有小朋友感染是甚少的事，因此身邊的人，如父母、外傭便應先確保自己沒有染疫。而另一個比較大的可能性，便是已接種疫苗的父母帶菌，但因疫苗作用沒有發病，而小朋友則透過父母帶回家的病毒感染。針對家中只有小朋友初步確診的情況，他建議：

- 全員在家中應戴上口罩，如小朋友自理能力許可，建議分開進食及獨自洗澡。

- 小朋友進行脫下口罩的活動後，如刷牙、洗澡，家長可開抽氣扇等15分鐘後再使用洗手間更為安全，再保守的做法，便是放有HEPA濾網的空氣清新機。

- 保持空氣流通，但廚房及洗手間的窗戶可以關上，使用抽氣扇、抽油煙機時，大門可以採半掩的方法，避免形成負壓，令「毒氣」集中在廚廁。

- 家長應確保廁所、廚房的U形隔氣管經常有水，確保有水後，更可在去水位蓋上一條濕毛巾，杜絕病毒經氣霧傳播。

- 如有病毒快速抗原測試套裝，家長自行判斷風險，例如有沒有接觸其他高危人士、自己有沒有病症使用，情況許可可以隔日自檢一次。

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