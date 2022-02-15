家長搶購兒童必理痛多處售罄　藥劑師：可以買呢種藥物

早前，港大微生物學系講座教授袁國勇指，輕症或無徵狀感染者多喝水及可考慮服食必理痛，進行居家隔離治療，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華亦指兒童若病徵輕微可服用必理痛紓緩。此言一出，導致家長紛紛搶購兒童適用的必理痛，令超市及藥房瞬間缺貨，而藥劑師提醒市民，必理痛只是一個品牌，要找替代的方法是不困難的。



止痛成分「撲熱息痛」藥物專利權已過

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師表示，在必理痛止痛藥的主要成分為「撲熱息痛」(Acetaminophen/Paracetamol )，而該成分的藥物專利權已過，因此其他藥廠就可以製造含有該有效成分的藥物，一些大家市面上認知的其他藥廠品牌，如「幸福醫藥」、「澳美製藥」也有含撲熱息痛成分的藥物出售。

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RX藥房配用退燒藥

兒童必理痛退燒藥亦被家長搶購一空，崔俊明表示，市民可前往有「RX」標誌的藥房，即有專業藥劑師當值的藥房，購買含布洛芬（Ibuprofen）成分的藥物用作退燒。除了退燒和止痛的作用外，布洛芬更有消炎的作用。崔俊明補充，布洛芬（Ibuprofen）是非類固醇消炎止痛藥，但並不適合所有人，有可能引起一些副作用，不建議患有嚴重哮喘、心血管疾病、消化系統疾病人士服用。

喉痛初期用漱口水

喉嚨痛是比較多途徑處理的，崔俊明指在喉痛初期，使用含火酒或消毒成分的漱口水效果便很足夠，這也不是甚麼處方藥物，常見超市有售的「李斯德林」便是其中一個例子。喉糖方面可以選擇含檸檬、蜜糖成分的去滋潤喉嚨，但謹記由於蜜糖可能引致嬰兒過敏，因此含有蜜糖成分的喉糖不適宜用在一歲或以下小童。

最後崔俊明提醒市民，去「RX」標誌的藥房購買藥物時，一定要咨詢當值藥劑師意見，搞清楚服用的劑量和詳情，即使店內售貨員已聲稱可解答你的問題，亦不應盡信。

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確診患者居家隔離注意事項