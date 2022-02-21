兒童保暖非穿得愈多愈好　醫生：過多外衣或會促成呢個不良情況

天文台預料星期日及星期一（20、21日）本港市區氣溫最低會降至9度左右，而新界特別是北部會再低幾度。為了保暖，不少家長會幫小朋友「著多啲」為主要保暖手段，但將小朋友「包到隻粽咁」不一定是最佳做法，兒科醫生表示，添加過多外衣，令體溫過高，或會促成皮膚敏感。



汗水侷促致皮膚敏感

兒科醫生陳欣永表示，相比以往的羊毛內衣，現時市面流行的貼身保暖內衣質地較好，沒那麼粗糙及侷促。「以前年代啲羊毛底衫質地比較『鞋身』，好多時都幾焗。小朋友出汗醃住，加上磨擦，底衫邊位、頸位容易多見皮膚敏感。」

按圖即睇穿著保暖內衣注意事項：

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惟家長要留意，穿太多外衣也會對皮膚造成刺激。「家長好多時緊張小朋友凍，除咗保暖內衣，會再加衫。室內溫度唔算凍，加埋夜晚蓋棉被，裡面真係會侷到出晒汗。好多小朋友因為啲汗焗住，搞到皮膚好刺激，成身生熱痱，好似濕疹咁。」

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家長要主動做1件事

陳醫生提醒，家長要主動定時檢查孩子的皮膚，看看體溫會否過熱。「要主動check（檢查）下佢個身，如果流咗好多汗，代表體溫較熱，就唔好著咁多衫。有啲誇張得好緊要，可能連個頭都出晒汗。」他補充，孩子可24小時穿著保暖內衣，惟要注意定時清洗，保持衛生。

若孩子出現出現皮膚敏感，陳醫生指，家長為孩子清潔完身體，用毛巾印乾皮膚後，宜塗上保濕潤膚霜。如泛紅情況持續，建議及早求醫。

按圖即睇兒童保暖要點：