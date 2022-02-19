火鍋│3款湯底及5樣食材致兒童脾虛　中醫：疫下勿讓病毒乘虛而入

一道冷鋒橫過廣東沿岸， 周末至下周初天氣明顯轉冷，最低溫度降至9度，又是一家人圍在一起打邊爐的時候，註冊中醫倪詠梅指出，疫情之下吃火鍋時應注意健康，不能讓病毒有機可乘。特別針對發育尚未成的小朋友，臟腑嬌嫩、脾胃較虛，消化功能較成年人弱，家長應慎選食材以保持健康體魄，對抗病菌。



勿吃過量

倪詠梅醫師首先提醒家長要留意打邊爐吃得過量，造成腸胃負擔，她說：「打邊爐時間一般都需要一至兩小時，大家可能已經在不知不覺間進食過量，造成腸胃消化不良，導致翌日出現胃氣，肚胃不適，家長可記住『若要小兒安，常帶三分飢與寒』，所以小朋友吃七成飽就已經可以了。」

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不宜重口味

對於現時下流行選用辣湯底，倪醫師說：「對一個十歲以下的小朋友來說，臟腑比較嬌嫩，腸胃發育未成形，臟腑功能較差，特別是脾胃較虛弱，不宜吃辛辣食物，麻辣火鍋或者雞煲也不適宜。」

而註冊營養師呂家蕙不建議小朋友吃脂肪含量高及重口味食物，她說：「如果小朋友吃太多脂肪或者油炸食物，會增加日後患上心血管疾病的機會。」

點圖３款中醫及營養師最「不建議」十歲以下小朋友進食的火鍋湯底：

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疫下慎吃煎炸配料

除湯底之外，第五波疫情之下，倪詠梅醫師特別建議家長慎選食材，「新冠患者多數有喉嚨痛徵狀，中醫角度認為喉嚨痛多數是『肺熱』，因此較熱氣的打邊爐食物，如響鈴、炸魚皮等，就盡量不要吃，還有部分食材也不適合小朋友食，有些甚至食含激素，有礙小朋友成長。」

點圖即睇其他「不建議」火鍋食材：

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點圖即睇「建議」兒童火鍋食材與湯底：

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