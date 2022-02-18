雨水24節氣│中醫教媽媽煲抗疫強肺湯 　呢樣食材可解肌肉酸痛退熱

第五波疫情持續擴大，確診數字連日創疫情新高，家長最擔心絕對是子女之健康，註冊中醫師謝嘉雯作為媽媽，深知作為家長的苦況，特別是疫情之下，小朋友未能出門曬太陽，謝醫師會教家長如何為孩子按壓穴位，藉此刺激發陽氣以振奮人體陽氣，以達正氣存內之效。她亦建議大家以一種食材煲湯，作為抗疫強肺、健脾祛濕之用。



來到「雨水」節氣，謝嘉雯中醫師指：「氣候如其名，除雨水增多外，一道冷鋒橫過廣東沿岸，香港氣溫降至10℃左右，面對寒冷潮濕的『倒春寒』氣候， 加上疫情的陰霾下，令人易生病變。」她特別介紹以下一款抗疫強肺、健脾祛濕的湯水，令一家大細，正氣內存，邪不可干。

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選材以強肺為主

抗疫防流感，除了可以太子參或黨參強肺氣外，亦要令肺臟時刻保持滋潤的狀態，以防外邪從口鼻而入，加入沙參可起養陰潤肺的功效。金銀花對溫病的發熱有清熱解毒的作用，但蠶豆症患者不能服用 。藿香芳香醒脾，可化脾胃的濕濁痰涎 ；像胃腸型感冒的腹瀉、嘔吐，因此一直被醫家作為辟穢惡，解時行疫氣的良藥。

祛濕用薏苡仁

由於疫情下，大人小朋友在家工作、在家學習，外出減少，心情難免納悶。謝醫師說:「加上春雨綿綿，濕氣加重，令人更欠缺活力，湯水中加點薏苡仁可助健脾祛濕，令人擺脫春雨綿綿下倦殆欲睡的身體不舒感。」

解肌退熱用粉葛

街市售賣的生粉葛有別中醫師處方用的葛根，兩者同有解肌退熱、生津止渴的功效，但粉葛藥性較低，適合作保健湯水食材使用。而粉葛口感粉性重，煲出來的湯水也帶有甜味。

按穴位暫代曬太陽

曬太陽對小朋友來說十分重要，但現階段不便出門，謝醫師作為兩孩之母，建議可用這方法暫代，她說：「另一種激發陽氣的方法是『搓搓膀胱經』， 『足太陽膀胱經』為多氣多血之經，與陽脈之海『督脈』相交，循行于背部，中醫角色認為『背為天，則為陽』。藉按摩背部的膀胱經，可以刺激所屬的穴位以振奮人體陽氣，達到正氣存內，邪不可干的防病目的，晚上按摩， 亦有助小朋友睡得香甜。」至於家長擔心小朋友因為未能吸收足夠維他命D，謝醫師認為可以口服維他命D作為補充不足。

以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。