Omicron｜各地兒童染疫人數急增　港9%低於6歲　美一成人未滿12歲

本港第五波疫情嚴峻，本港連日確診病例創疫情新高。過去14日內，有近兩成確診者為17歲以下兒科病人，當中9%年僅6歲以下，更有4歲男童及3歲女童在過去一星期先後染疫病逝，令本港家長人心惶惶。事實上，Omicron傳播力強，從世界各地的確診病例數據可見，Omicron對兒童的殺傷力龐大，絕對不可輕視。



醫管局總行政經理何婉霞2月16日表示，過去14日​​新增超過1.2萬宗確診病例，17歲以下青少年及兒童佔約17%，6歲或以下兒童佔9%。2月11日有4歲男童嘔吐後昏迷，送院搶救後不治離世，博愛醫院其後證實，男童對新冠病毒呈「陽性」反應，是本港首名染疫死亡的兒童。至2月15日，再有一名3歲女童確診後病情持續惡化，入住深切治療部後病逝。何婉霞表示，數據顯示打針可減低發生嚴重併發症、入院率及死亡率，呼籲家長安排年幼子女接種疫苗。

兒童感染Omicron數字急增

據英國衛生安全局（UK Health Security Agency）於2月3日發表的數據中，由1月9日至30日期間，全國共錄得逾287萬宗確診病例，當中近三成為18歲以下人士，有81.4萬宗，其中1,835人需要接受緊急治療，13人在確診60日內病逝。英國利物浦大學1月亦曾發表研究，指幼童和嬰兒感染Omicron住院的比例高於其他變種病毒，在當地所有住院兒童中，有42%是不足一歲的嬰兒，較之前疫情的約30%高。

根據美國疾病控制及預防中心（CDC）的數據，當地一月的確診人數及入院率皆是Omicron疫情以來最高。而截至當地2月17日下午4時，過去30日內錄得逾6,181萬宗確診病例，當中一成人為0至11歲兒童，12至17歲青少年亦有7.6%。而在染疫離世的78.5萬多宗病例中，0至17歲小童有1,345人，佔當中不足0.1%。

2.17 明愛醫院急症室門外設置多個帳幕作隔離區



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Omicron兒童確診者重症比例較Delta低

兒童確診及入院比例大幅增加，但美國凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）與美國國家衛生院（National Institutes of Health）一份正待同行評審的研究發現，Omicron兒童確診者的重症比例較其他變種病毒株低。研究以79,592名5歲以下感染Omicron與Delta的患者醫療記錄做比較，發現Omicron兒童確診者的急症室求診比例及住院率分別為3.89%及0.96%，遠較Delta兒童確診者的21.01%及2.65%低，而類似趨勢亦可見於5至11歲及12至17歲的年齡組別。

有英國醫學界人士認為，目前情況只能確認Omicron的傳播能力強，無法證明omicron的毒性增強。英美兩國專家普遍認為，兒童普遍比成人容易患上嚴重疾病，當中也包括新冠肺炎及Omicron，尤其是直至近期才放寬新冠疫苗接種年齡，令兒童感染人數在這一波疫情中急增。

2.16 大批家長帶同子女到兒童醫院接種復必泰疫苗



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台專家：12歲或以下兒童多出現發燒及咳嗽

新型冠狀病毒可以透過飛沫和接觸傳播，Omicron變種病毒株的傳播力非常高，病徵可於接觸新型冠狀病毒後2至14天出現。主要病徵是發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛、發熱發冷、作悶、嘔吐、腹瀉、四肢乏力及頭痛。部分患者更有呼吸困難如氣促的徵狀；而有部份引致肺炎或嚴重呼吸系統感染，病情會比較嚴重。

台灣中央流行疫情指揮中心日前再整理出Omicron確診者的病徵，發現12歲以下兒童多出現發燒或咳嗽，12歲以上者則以咳嗽、喉嚨不適等上呼吸道症狀為主。據中央流行疫情指揮中心數據顯示，截至2月11日，台灣自2022年1月以來累計672宗本土確診病例，當中「12歲或以下兒童」有82宗病例，「青少年/成人」則有590宗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，兒童沒有出現症狀的比例較成人低，有66%兒童屬輕症患者，當中逾六成兒童出現發燒，四成人出現咳嗽，另外亦有24%出現流鼻水/鼻塞，17%出現喉嚨不適等症狀。相反，「青少年/成人」出現發燒的比率低很多，只有21%，但大多人均出現喉嚨不適症狀及咳嗽，分別有58%及52%。

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家長應細心留意子女有否出現病徵 及早送院治理

醫管局總行政經理何婉霞又表示，早前收到感染控制建議，幼童若輕微發燒，建議家長每4小時量度體溫，以及記錄兒童出入廁所和飲食時間，並留意有否其他呼吸道症狀她，以及其精神狀態，「如發燒但個人都係會玩、有講有笑，相對唔太擔心」。

她又提醒，家長需盡量控制幼童的體溫，為幼童用暖水抹身，而體溫正常會有上落，若持續高燒逾39℃、服藥及抹身後體溫沒有回落的話，就要特別留意。

香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會日前亦發出指引，一旦發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神志突然轉變或模糊、持續發高燒、抽筋跡象或進食困難等徵狀，便應馬上召緊急救護車送院。

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