懷孕｜預防早產竟是靠吃香口膠？外國耗時10年研究　得出一大結論

根據統計，台灣每年有將近2萬名寶寶早產，大約佔總新生兒比例的8～10%，早產寶寶要面對許多發展不全的問題，巴掌大的身軀住在保溫箱裏，任何人看到都於心不忍。



「早產」是新生兒死亡的主因之一，準爸爸媽媽都不希望遇到這種狀況，因此都會在孕期和寶寶「溝通」，希望可以待好待滿。

我們所知預防早產的方式有都較為攏統，如：避免不良生活習慣、避免腹部受到強烈撞擊、避免過度疲勞、提重物、減少壓力來源、保持心情愉悅等。但接下來分享國外母胎醫學協會近期研究「預防早產」的方法，恐怕會顛覆你的想像。

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咀嚼口香糖可預防早產，主因為口腔過康

綜合外媒報道，相關研究人員在今年2月初的母胎醫學協會年度妊娠會議上，發表針對非洲女性，進行長期研究的報告結果，他們發現嚼食無糖口香糖，可以有效預防早產。

看完你一定會想「嚼口香糖怎麼可能預防早產」且聽他們娓娓道來，研究博士克傑斯蒂（Kjersti Aagaard）表示，他們在當地募集了10,000名孕婦，包含懷孕初期和即將臨盆，隨機給4349名孕婦嚼食口香糖（一天兩個口香糖，每次嚼10分鐘左右），而其中有549名仍然早產，與未嚼食口香糖而導致產出早產兒的878位孕婦相比，下降了24%。

由此研究結果，博士推斷出：因為口香糖內含有木糖醇，可以減輕炎症和改善口腔健康，這也佐證了過往「孕婦口腔的健康與早產之間的有一定關聯」的研究報告。這項耗時10年的研究，雖然辛苦，但得到的結論讓人感到欣慰。

在會議的尾聲，博士也表示希望可以擴大研究對象，來增加研究結果的準確度，但目前可以確定的是，嚼食無糖口香糖對於早產的防治上是有一定的幫助！

對於這項研究，是否讓你感到很神奇呢？原來嚼食無糖口香糖可以預防早產！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：僅憑「一動作」便可有效預防早產，國外研究顛覆想像！】