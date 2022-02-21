單日7,533宗確診創新高 11個月大女嬰病逝 家人快速測試呈陽性

第五波疫情再創單日確診新高，今日(21日)新增7,533宗確診，而且過去24小時內有13人死亡，死亡個案年齡介乎11個月至97歲，涉及7男6女。而最年幼的11個月女嬰健康狀況一直良好，但曾出現持續抽促，在2月19日上午到將軍澳醫院急症室求診，測試後發現陽性，而情況持續惡化，心肺功能一度停頓，最終搶救不治於昨（20日）黃昏6時59分離世。醫管局已把個案提交至死因裁判庭跟進，而女嬰的家人及照顧者則快速抗原測試呈陽性。
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女嬰家人快速測試均呈陽性
11個月大女嬰在2月19日上午到將軍澳醫院急症室求診，測試後發現對冠狀病毒呈陽性，其CT值較低約17左右，意味著傳染力相對較高。其後，女嬰再轉往伊利沙白院兒科深切治療部，醫院為女嬰插喉，留醫隔離病房，但情況持續惡化，女嬰心肺功能一度停頓，經搶救後仍危殆，最終於20日黃昏時段離世。而女嬰一家的快速測試均呈陽性，包括父母、８歲兄及孖生妹妹。
醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻在記者會上表示，目前已把女嬰離世個案交予死因庭再調查，未能確定女嬰健康情況急轉直下及離世原因與新冠病毒有關，死因有待裁決。
劉家獻續指，其他死者背景未有詳細資料，相信部分死者為高齡及長期病患者，亦沒有公布死者是否已接種疫苗。
疫苗通行證24日如期推行
政府將於周四（24日）起全面推行疫苗通行證，涵蓋商場、百貨公司、超級市場及髮型屋等23類處所，政府今（21日）公布執行細節，日後將分為主動及被動查核處所，市民前往後者場所（如商場、超市、街市等）毋須主動出示疫苗接種記錄，但執法人員或隨機抽查。
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