全家只有外傭確診卻拒絕留房隔離　投訴僱主「禁錮」更絕食抗議

新冠病毒疫情嚴峻，連續多日確診達數千宗。有僱主表示家中外傭早前染疫，因此要求姐姐除了如廁及沖涼，其餘時間要獨自在房間內進行家居隔離。但姐姐隔離7日後拒絕繼續留在房間，要求僱主讓她外出煮食，更投訴僱主「禁錮」。僱主最後將外傭送院隔離，結果去到醫院要在室外帳篷吹風一整晚，姐姐後悔並表示想出院，希望僱主前往救走她。僱主亦提及，作為密切接觸者理應同隔離14日，但衛生署電話無法接通，因此他們一家的14日居家檢疫仍然未開始生效，現在只能無了期地等待。



僱主Ben接受訪問時提及，年初三和年初六外傭兩度外出，其中年初六（6日）因為有同鄉要離港而參加了派對。2月10日開始感到不適而往檢測，在2月12日早上收到確診短訊，但一直到現在衛生署依然未有人聯絡她，因此僱主便要求外傭除了去廁所必須留在房中。變相僱主要照顧姐姐的一日三餐。

外傭指僱主「禁錮」

但姐姐在房間內隔離7日後便感到不耐煩，要求僱主讓她離開房間，被拒絕後更開始不吃飯不喝水。姐姐向Ben表示「好暈好肚餓」，要求他讓自己出門煮食，還覺得僱主禁錮自己，Ben說：「佢話之前食咗我老婆嘅嘢唔舒服，所以唔會再食，又話COVID殺佢唔死但我哋殺死佢，又話我要佢等，冇好好咁push件事要佢白等」。

有外傭染疫後外傭拒絕留房隔離，更投訴僱主「禁錮」。（資料圖片）

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外傭辭職並指僱主未有盡力協助

Ben指外傭昨晚表示要辭職，「佢覺得我係有心害佢，佢一心覺得係我唔call白車送佢去醫院醫治，逼佢喺間房度白等七日。」於是Ben決定報警求助，但他指：「警察不願意上樓，只喺電話同我哋講，叫我努力哄佢唔好出嚟，救護員太忙，有排都未到，後來警察搵咗個識英文嘅同外傭溝通，叫佢唔好去醫院，嗰度好多病人好危險，聽到警察咁講佢開始驚想唔去，但救護員又到咗，咁就照送佢去醫院。」

姐姐入院後坐在室外帳篷吹風一整晚，廁所都不能去，最後感到後悔，向Ben道歉，並表示很想出院，希望僱主能夠前往救自己。

2月16日，明愛醫院爆滿，病人要在戶外等候。（張浩維攝）

5天仍未能聯絡衛生署

另外，作為確診外傭的密切接觸者，Ben一家人理應要進行14日居家檢疫，但由外傭確診至今5日，衛生署電話一直無法接通，14日居家檢疫仍然未開始起錶，現在只能無了期地等待。「由始至終衛生署冇聯絡過我哋，佢哋（衛生署）個電話永遠都打唔通，我只打通過一次，就係叫我等，聽電話嗰個話乜都唔知。無人話過比我哋聽要點做。」

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