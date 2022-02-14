疫情下外傭放假仍堅持外出開派對　僱主感無奈　專家建議僱主咁做

最近疫情持續升溫，今日（14日）增2,071宗確診首破二千，初步陽性超4,500宗。疫情嚴峻，不少僱主表示家中外傭仍堅持放假出外與同鄉聚會，有爸爸表示家中外傭早前染疫，確診前曾參加派對，結果僱主一方面擔心自己與家人確診，同時又要照顧姐姐一日3餐；另外亦有僱主家人確診，外傭懷疑造假陰性檢測訊息，堅持放假外出。



第五波疫情續幾何級爆發，有僱主家中外傭染疫，確診前6日曾經與同鄉開Party。僱主Ben接受訪問時提及，年初三和年初六外傭兩度外出，其中年初六（6日）因為有同鄉要離港而參加了派對。2月10日開始感到不適而往檢測，在星期六（2月12日）早上收到確診短訊後，僱主便要求外傭除了去廁所必須留在房中。變相僱主要照顧姐姐的一日三餐。

一家人無了期等待

Ben一家上周五（11日）已前往檢測，但至今仍未收到結果，他坦言：「姐姐收到確診訊息後完全冇人打電話聯絡我們，打去衛生防護中心熱線，對方則表示『因為醫院冇位，所以姐姐要暫時留喺屋企，而僱主作為密切接觸者都唔可以出街』。」Ben指因為衛生署未將個案列入確診個案，因此他們一家的14日居家檢疫仍然未開始生效，現在只能無了期地等待。

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另外，有媽媽在《外傭僱主必看新聞訊息》群組中表示自己家中有人確診，正進行居家隔離，其他家人和外傭同時做鼻咽拭子檢測，兩次檢測外傭第二日立即收到報告，但家人全部未收到。

在周日（13日）外傭表示收到陰性報告，放假堅持要外出，這位媽媽已經表示密切接觸者必須在家中隔離。她亦指外傭展示的報告亦非常奇怪，不但無檢測樽號碼、無日期，而且報告寫着DTS （深喉唾液）而非NPS（鼻咽拭子），懷疑是偽造的檢測報告或舊報告。而這位媽媽其後與姐姐對質，姐姐堅稱不知道為什麼檢測信息會這樣，表示會嘗試打去衛生署查詢，她指在外傭放假時再聯絡要她回家，她亦有即時回家。

外傭在屋內聚會存感染風險

香港外傭僱主關注組召集人徐徐曉彤認為，近期的確有許多外傭及其家庭成員確診個案，雖然未能夠確定是否是外傭傳染僱主及家人，但按時間線來看就很大機會。「外傭在假期有很多活動，疫情下佢哋未必會喺街相聚，反而會有私竇如Boarding House，一間屋入面可以有10幾20個工人姐姐，基本上都唔會戴口罩，只要其中一個有事，就好容易傳染，再傳染去僱主。」

徐小姐建議，如果姐姐染疫，僱主首先要準備一間有門有窗的房間讓姐姐自行隔離，並通報衛生署，要姐姐在房間內開窗通風，去洗手間後要徹底清潔消毒，「最好噴滴露，姐姐用過啲咩就噴，熱水、番梘都可以。」

疫情嚴峻，若外傭堅持外出聚會，徐小姐建議：「如果姐姐堅持外出，僱主唯一可以做嘅係叫姐姐盡量改放上晝。避免晚上的聚會，或可以讓姐姐轉平日放假。」

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤(圖片由受訪者提供)

僱主不能以錢代替發放法定假日

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，得悉有僱主和外傭協商「以錢代假」：「萬一外傭向勞工處舉報僱主，僱主有機會被罰5萬元。」勞工處網頁表示，僱主不得以款項代替發放法定假日給傭工，因此容馬珊兒建議僱主要先和外傭協商，並保存假期和工資紀錄。

不過，即使提出「儲假、以錢代假、改日子放假」，熱愛聚會和慶祝節日的外傭亦未必肯接受。容馬珊兒認為，只有令她們「識驚」才有用。「政府調高了限聚令的罰款，也要執行在外傭身上，罰了幾個的話，她們就知驚。」她提議，若看到外傭在假日依然在街上販賣和聚集，政府理應加強管理和執行罰則。

外傭放假，僱主可採取的防疫措施：

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