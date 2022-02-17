ViuTV主持家媛一家3口連外傭全確診　歲半兒子出現氣喘即入ICU

本港第五波疫情越趨嚴峻，確診個案再創疫情逾兩年來新高，ViuTV節目主持家媛及其丈夫、歲半兒子薯B、外傭一家四口同確診，薯B發高燒至40度、聲音沙啞、一度呼吸困難及氣喘，需要電召救護車送院，直入ICU，情況令人擔心。家媛回覆記者查詢時表示希望藉其親身分享，讓有小朋友的家庭可以防患於未然。



事緣於2月9日，家媛1歲半大的兒子薯B在母嬰健康院注射2支「歲半針」後，2月12開始發燒，整晚無法入睡，家媛於 2月13日再帶薯B看醫生後在家休息，「當時薯B發燒至40度，我們以為他是打歲半針後的反應，因為食藥後薯B已退燒，直至2月14日凌晨，薯B忽然呼吸變得急速，當時情況嚴重，馬上打999要求白車服務。我當時拍下片段給醫生作為參考，在等待救護員期間，我們為薯B做了快速測試，結果是陽性，根據999職員指示，因為薯B有氣喘情況，不建議再給他吃或喝任何東西，同時也要確保他維持清醒狀態。」

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根據救護員到場後指示，只有一位家長能夠跟救護車到醫院，於是家媛與薯B一同坐救護車到伊利沙伯醫院。家媛說：「到達醫院後，在救護車內大約等了30分鐘，就被安排到急症室見醫生，經醫生診斷後，是必須要入院治療。」

在前往伊利沙伯醫院時，家媛看到醫院的疫情嚴重，「當時我們在白車等候，直接可以去診症室看到醫生，沿途看到很多藍色帳篷，有大量小童及長者在醫院急症室外等候治療，當中比例是10人當中起碼有5至6個是小朋友，父母抱住小朋友在帳篷裏面等候睇醫生，亦有很多老人家。我也不知道是好彩或是不好彩，因為薯B當時的情況比較嚴重，所以我們就沒有等得太長時間已可以去見醫生，醫生診斷薯B因新冠病毒引致支氣管發炎。」

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緊急走佬袋清單

一旦不幸確診，帶小朋友入院前要準備什麼？家媛表示因為當時很慌亂，所以會執得過多東西入院，她建議說:「因為得一個人可以跟入院，又要揹很大個袋，又要手抱住小朋友，小朋友亦有可能扭計，檢查過程全由媽媽抱住小朋友在病床上，拿太多東西的話，媽媽一人是很難處理。」

如果不幸有小朋友確診新冠需入院，家長要準備以下物件：

到達醫院後情況

「去到醫院會進行的診症治療包括：照X光，看看肺部是否有花、抽血、種豆吊鹽水，因為薯B當時呼吸非常非常之喘，所以安排他聞擴張氣管藥，也有夾手指監察血含氧量。」家媛說。

薯B留院ICU隔離病房，疫情下爸爸媽媽也不能探望，家媛指：「我陪着薯B直到他入病房便要離開，薯B住院後，是可FaceTime，但醫院人手資源緊張，醫生未能每日定時致電父母報告情況，除非突發緊急情況。因為見不到小朋友，我們當然好緊張，我也有試過打電話去病房，但基於私隱原則，院方也不能確定你真正是否該名係病童的親人，不會透露情況，唯有可做是留下訊息，告訴醫護人員你是哪位病童的家長，想知道他的情況，讓姑娘安排醫生再回電給你。」

打針不打針的病發情況

當送薯B醫院後，家媛與丈夫及外傭全家做檢測也呈陽性，醫院叮囑他們等候衛生署聯絡及自我家居隔離，由於家媛及家人注射疫苗情況不一，所以病發後的情況也有不同，她說：「外傭姐姐打齊三針，病徵輕微，像輕微感冒，咳加鼻水，15號再做測試已經是陰性。薯B爸爸打了2針，病徵輕微，喉嚨痛、有痰、咳、鼻水。我未接種疫苗，病徵似重感冒，但病發第三日明顯好轉，我家情況是有接種疫苗後病徵較輕，亦會因為身體狀況而有所不同。」

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小朋友氣喘即CALL白車

家媛最希望跟大家分享要如何保護家人及BB，她說：「現在疫情爆發，其實人人都好容易中，到底如何預防這件事呢，如果家中任何家庭成員有輕微病徵，小小咳、喉嚨痛、都要馬上戴口罩，並做快速測試，病毒的傳染性太高，特別是家中有小朋友，因為有潛服期，千萬不要認為病徵很少，以為是冷親就算，千萬不要這樣，這是我最大的感受，因為你以為是小事，以為可以好快康復，但小朋友的影響可能會是好大。大人發燒、流鼻水、喉嚨痛都可以睇醫生食藥留在家中，但如果好似薯B那樣有呼吸困難、氣喘，就馬上call白車去醫院，因為你是處理不來的，再遲一些，我不知道會發生什麼事情。」

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家中預留以下物資

她建議大家要準備以下物件在家中，「家中必備的物資有：快速測試、必理痛、冰鮮食物，因為你不知道要在家中隔離多久。」薯B現仍然留院，而家媛也堅強面對，希望身體盡快康復，迎接薯B出院。「無論點都好，確診後也要開窗簾、曬陽光、沖熱水涼，我自己覺得沖熱水涼之後整個人都精神，不要只是睡在床上，只會覺得好攰好不舒服。我相信做父母的一定最擔心小朋友，但當他好返去到普通病房，而你自己又未好返，也不能見到BB，所以即使好擔心、崩潰、負面情緒，但來到這刻也不要太自責，要想想之後如何做，我最想告訴大家，任何家庭成員有輕微病徵，請馬上戴口罩!做快速測試!不要接觸小朋友!」