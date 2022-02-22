Sheldon完成返港後首個治療情況良好　媽媽：見他與妹妹玩已滿足

4歲「神母小戰士」Sheldon患有神經母細胞瘤，1月底在西班牙治療後回港，並再到醫院接受化療加免疫治療，預計將要做六次，每隔三星期一次，每次為期五天。近日他完成首次治療，媽媽指他暫時停止了痛症，情況良好，又形容看到Sheldon能開心活潑地與妹妹吃飯和玩耍，已覺得很滿足。



4歲男童Sheldon患有神經母細胞瘤第四期，去年11月前往西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療，惜抵埗後接受骨髓檢查及MIBG掃描，發現脊椎尾段還有腫瘤，且在兩個月內大了兩、三倍，醫生建議要進行切除手術。手術前的磁力共振報告指，Sheldon脊椎尾段有三粒腫瘤，而且生長速度很快，幸好位置接近，可一併切除。

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赴西班牙治療無效 一月底回港

Sheldon在手術後接受多項治療及檢查，不過媽媽指，3項檢查中，發現原本受感染的腳骨情況惡化，甚至擴散到手腕；骨髓仍然受感染，但情況比上一次有好轉；脊椎腫瘤雖然成功切除，但再發現另一顆生長速度更快的腫瘤，比原本那個更為大。

她指報告的結論是：「Naxitamab治療對Sheldon沒有效，唯有立即用化療嘗試控制病情，短時間同一患處出現另一個腫瘤，證明他身上癌細胞毒性很強，難受控制。以他的身體狀況，不能試美國新藥Omburtamab，西班牙的治療幫不到他，建議在他身體狀況容許下盡快回港。」

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返港

Sheldon在西班牙最後一次檢查發現，他的軟組織、骨、骨髓仍然有癌細胞，此刻最重要的是控制病情，因此他與媽媽一月下旬由西班牙回港後，已獲香港醫療團隊訂定下一步治療方案 — 化療與免疫治療雙管齊下。

這次化療加免疫治療方案預計做六次，每隔三星期一次，每次為期五天。不過媽媽指，由於Sheldon是復發個案，這次達$150萬的自費項目已經沒有任何資助，加上這種免疫治療他曾經也使用過，亦未知再次使用是否對他仍然有效，但他們也依然堅持嘗試。

Sheldon昨（21日）完成了首次治療，目前情況良好，只有一般反胃、肚屙等副作用，但身上的痛症已暫時停止。媽媽指，這個治療需配合7天自行注射藥物，連爸爸看見他大腿上的針孔也感到很心痛，但Sheldon竟然主動說他沒有事，叫爸爸不用替他心痛，即使最後也因注射次數太多，令大腿肌肉變得結實，而痛得哭了出來，但媽媽直言：「在爸媽心目中，他仍然是最堅強的小戰士！」

媽媽又形容，回家後又回復忙碌狀態，不僅要處理家中大小事務，加上香港生活緊張及疫情嚴峻，令人感覺疲倦和煩躁，「但當看見Sheldon此刻沒有痛楚，能像正常人開心活潑地與妹妹吃飯、玩耍，甚至打架，原來已經令人很滿足。」

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