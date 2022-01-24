4歲Sheldon西班牙回港治療　媽媽：兒子一定會成為最後武士(無事)

4歲「神母小戰士」Sheldon患有神經母細胞瘤，早前癌病復發，隨家人赴西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療。惟抵埗後，經過骨髓檢查及MIBG掃描後，發現脊椎尾段還有腫瘤，在兩個月內大了兩、三倍，獲醫生建議進行切除手術，手術前的磁力共振報告指，Sheldon脊椎尾段有三粒腫瘤，而且生長速度很快，幸好位置接近，可一併切除。



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腫瘤成功切除 但發現更大打擊

Sheldon在西班牙進行的腫瘤切除手術成功，要繼續接受多項的治療及檢查，但媽媽收到醫生的報告後，感到難以接受。她指3項檢查中發現原本受感染的腳骨情況嚴重了，甚至擴散到手腕；骨髓仍然受感染，但情況比上一次有好轉；脊椎腫瘤雖然成功地切除，但再發現另一顆生長速度更快的腫瘤，比原本那個更為大。

她指報告的結論是：「Naxitamab治療對Sheldon沒有效，唯有立即用化療嘗試控制病情，短時間同一患處出現另一個腫瘤，證明他身上癌細胞毒性很強，難受控制。以他的身體狀況，不能試美國新藥Omburtamab，西班牙的治療幫不到他，建議在他身體狀況容許下盡快回港。」

回港繼續接受化療

Sheldon在24日回港繼續抗癌之旅，媽媽感恩在疫情期間竟然可以在短時間內離開西班牙，令Sheldon可以盡快接受治療。

媽媽直言：「是次西班牙之路絕對不是『戰敗回歸』，媽媽認為只是時機未成熟，Sheldon暫時退戰，等待最好時機才出征，小戰士最終一定會成功，成為最後武士(最後無事)！」

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