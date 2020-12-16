引發孩子學習興趣　前英華小學校長林浣心：有一句說話唔可以講⋯

前英華小學校長林浣心，又有「snoopy校長」之稱，去年退休離開任職15年的小學，與丈夫移居英國利物浦，她自1974年在聖羅撒學校任教，再轉到協恩中學附屬小學當校長，於2003年轉到直資男校英華小學擔任校長。在教育界45年的她，曾先後於女校及男校任校長，問她教女孩子和男孩子分別大嗎？ 她笑說：「女孩子一班四十多人秩序都冇問題，男孩子好奇心強，什麼也給他們拆掉⋯⋯」 攝影：鄭子峰（部分相片由受訪者提供） 攝錄：趙錦添 剪接：呂志豪

去年退休後移居英國利物浦，林校長指自己從沒有停下來，她按照學生寫給她的計劃書，到外國生活及環遊世界，並到不同的國家探望舊生，當中包括聖羅撒學校、協恩中學附屬小學及英華小學的舊生。

多年來一直在單一性別的學校任教，對男孩子和女孩子的個性及差異也相當了解。「男孩和女孩基本上很不同，不過千祈不要將男女典型化，沒有說男孩一定要這樣，女孩一定不是這樣，就算在男孩子之中，也是有個別差異。」她指男女的差異確實是很明顯，男孩比女孩成熟程度較慢。

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男孩子天生就是破壞王？

2003年她由女校協恩轉到男校英華任教，完全體會到男孩子和女孩子的分別。「女孩子成熟、斯文，男孩子活潑、充滿好奇心，記得有一年聖誕節在校內放了一個發聲聖誕老人，班仔不停去研究它為何發聲又會動，又強行拉它的手，不出幾天就給他們弄壞了。」亦因為男孩子幼稚得來又可愛，她笑言自己很喜歡在男校任校長。

「在小學四、五年級男孩和女孩差別就更明顯，女孩開始成熟，男孩子仍很天真，你給他們什麼也全拆掉，他們那種好奇心，做事不太計後果；但是從另一角度看，其實他好奇，就是學習最基本的元素，他不是在搞破壞。」林校長說如果他拆的東西背後動機是想研究及更了解其運作，那就讓他拆，但最重要是後面那一步，引起他學習的動機之後要教他怎樣去修理好，進一步引起更高的興趣，然後繼續去鑽研，「這才是教育的本質。」她強調。

從不對孩子說一句話⋯⋯

要引起孩子的學習動機及興趣，讓他覺得那件事情有趣及有挑戰性，她從不會說一句話。「從來任何事我都不會對孩子說是『容易』，『容易』不好玩的，你跟他們說：很容易的！他們會沒心機做，你掉轉說：很難的！不過好玩、有挑戰，那他們就有動力去做。」

林校長指很多時家長都以為給孩子容易的、較淺的事讓他做到就有成功感，「不是這樣的，是要怎樣包裝整件事，令到整件事看起來有難度的，當然背後要對小朋友有好的支持，當他跳不過去，不要恥笑他，而是要鼓勵他，這是很重要。」

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三個方法令孩子愛上閱讀

英華小學的學生都喜歡閱讀，問到她怎樣可以令孩子愛上閱讀，她就：「只有三個方法，沒有其他。」她說首先父母要有好的閱讀習慣，其次是犧牲家中的電視機，「家裏客廳不要放電視機只放書，電視放在房看。此外小時候由講故事開始，為孩子伴讀，跟他一起讀，整個家庭要有閱讀氣氛及習慣。」

45年來林校長教過無數的學生，見證着他們的成長，有的更看着他們由小學、中學、大學到工作甚至結婚，「好有趣的，女孩子到某個時間會突然失蹤，因為要拍拖；男孩子就好sweet，好長情的。不過我的學生都很好，我們的關係不只是教他的那一年，而是建立一個永永遠遠的關係。」林校長說。

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