小一面試｜為女兒拍面試片要表演才藝　張欣欣：似美國才藝真人騷

本地新冠肺炎疫情持續，有直資及私立小學要求家長提交面試影片取代親身面試，育有一子一女的中文補習名師張欣欣，今年便要為大女兒拍攝小一面試短片，拍片後他在社交平台有感而發。 由於報考的小學要求家長拍一條中文片、一條英文及一條才藝表演合共三分鐘的短片，他提到女兒錄製一分鐘片，但用了個多小時，錄到懷疑人生，笑指似足美國才藝表演真人騷《America's Got Talent》。有網友留言替他們一家打氣之餘，亦有不少網友慨嘆學校的面試制度令小朋友從少便要練得「周身刀」，提早失去無憂的童年生活。

張欣欣早前在facebook分享為女兒拍面試片經歷：

由於疫症不能面對面進行面試，張欣欣接受記者訪問時表示今年的小一入學試形形式式都有。他說：「女兒報考的幾間小學中有的要求拍片，有的甚至要父母與子女一起用Zoom面試，拍片又分別有要求個中、英文個人簡介各一分鐘、才藝表演一分鐘，也有一分鐘綜合內容的，我覺得都比平時難，因為如果你當面面試，也會有校長、老師根據小朋友當時的反應而引導小朋友，因應小朋友答的答案，可以接着問一些有關的問題，但現在一分鐘就全程對着死板板的手機鏡頭。」

張欣欣與女兒的旅行照。(獲張欣欣授權轉載)

家長要花心機製作影片

張欣欣覺得拍面試片除了令小朋友的對答變得單向之外，家長連小朋友的衣著配搭亦要比過往更有所要求，他說：「由於不是現場看到那件衫，我們要考慮在電話一邊看到這套衣服是否好看，因為由立體變成只有2D，據太太說網上甚至更有戰衣租借服務，真有商機。」

由於面試面只會在疫情下才有，所以他覺得頗新奇，坦然自己有為女兒的面試片雕琢一下內容，因為片段雖短但更考心機。他說：「對小朋友來說一分鐘的內容，很容易流於背誦，令很多感情和反應未能表現出來，所以亦引伸出另一個問題，就是要如何讓小朋友的反應樂在其中。」

拍片更考小朋友演講技巧

他續說：「一個4-5歲的小朋友對住鏡頭，要他很享受是很難，而且每個小朋友的語言能力有高低之分，有些人很願意面對鏡頭，而女生又可能比男生的語言能力好。在沒有面對面的刺激下去引導小朋友說話，只對住冷冰冰的鏡頭時，要求便提高了，另一角度說很考小朋友演講技巧。」所以他表示整個面試片雖然只有1分鐘，但家長往往在背後要花4至5小時製作。

不過，張欣欣同時也認為做家長要將心比己，因為學校想收出色的學生，所以小朋友在片中不應有造作與刻意的表現，他認為如果家長要小朋友做出很誇張的表現反而會弄巧反拙。

他說:「小朋友的世界觀是受家長影響，其實再出色的學生，校長都見過，這是非常時期的非常方法，在沒辦法之下我覺得這亦未嘗不可，我會向女兒說我們要得到就要付出，校長是想看到你的努力後才收你做學生，我們要付出、有努力才有回報。」

+ 8 + 7 + 6

1分鐘影片要拍1小時

育有一女的梁太表示為女兒報了10間直資及私立學校，暫時共有兩間小學要交面試片，她為女兒共拍了七條片，因為有些學校要求將三至四條片集合成一條呈交，而她認為當中最難的是英文自我介紹。

她說：「如果平時用開英文對話，就沒有太大問題，但我們不是，原本也沒有想到要用英文介紹自己，所以1分鐘的過程會不斷有NG，但我們又不能要求小朋友拍攝太長時間，1分鐘的片，結果拍了1小時，對她來說已經很累。」

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媽媽：要參與就要遵守遊戲規則

雖然有難度，但梁太認為既然參與得這個「面試遊戲」自然要遵守遊戲規則。她說：「其實每一個面試方法都有不公平的地方，每間學校都有其面試方式，大家只可以跟要求去做去，只不過今次無法像往時一樣知道學校問甚麼，小朋友是否識得回答，也不知道評分標準是什麼。」

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她認為學校要求家長在短時間交片也有好處，她說：「好像播道書院要求我們在10天時間內上傳短片，如果平時家長很忙，沒有時間教小朋友，10日是不足夠去訓練小朋友由不懂變成懂。好像片中要考生對住鏡頭說故事，幸好我習慣天天也與女兒閱讀，所以這就問題不大。」

「我想學校不是看面試片是否達到專業製作級別，用普通用手機剪片apps也應付得來，學校是想看小朋友最真一面是否適合，當然如果小朋友平時已很喜歡或習慣經常面對鏡頭就會好有利。」

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小朋友情緒難以控制

育有一子的陳太，將會為兒子報考15-18間學校，現在有兩間學校要求交面試片，她認為最難控制是小朋友的情緒，她說：「每間學校的要求不同，我們拍完又拍，其實小朋友和家長都很累。相比起我喜歡面對面式的面試，因為真的有考小朋友的實力和性格，考小朋友當時心情，學校可以更清晰找到適合的學生，現在拍片是可控的，所以我覺得主要考家長更多。」

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